Fallece una chica por sobredosis en un piso de El Llano donde estaba con otro joven

Tragedia en el barrio de El Llano. Una mujer de 22 años falleció en un piso de la calle Ana María debido a una sobredosis de drogas tras haber consumido una gran cantidad de estupefacientes. La chica se encontraba con otro joven, que también tomó sustancias. Aunque los servicios sanitarios se personaron en esta residencia, nada pudieron hacer por salvar la vida de la joven. Cuando el personal subió a la vivienda, la mujer ya estaba muerta. A su acompañante, que también se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo trasladaron al Hospital de Cabueñes, donde logró recuperarse. La Policía Nacional se personó en la calle Ana María junto a los sanitarios para investigar el caso. Los agentes descartan que tras este fallecimiento haya una causa violenta.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, bordeando las ocho de la tarde. Los dos jóvenes se encontraban en el piso de la calle Ana María cuando el varón, según las fuentes consultadas, comenzó a montar cierto escándalo, pidiendo ayuda. Fueron los vecinos del bloque los que alertaron a la Policía y a los servicios sanitarios. Una UVI móvil y dos patrullas de la Nacional hicieron poco después acto de presencia en el lugar. Los sanitarios accedieron al piso para tratar de atender a ambos. Tras realizar pesquisas determinaron que ya nada se podía hacer por evitar el fallecimiento de la joven. Por su parte, al chico, que tiene 20 años y responde a las iniciales de S. I., lo trasladaron al Hospital de Cabueñes en ambulancia con un muy bajo nivel de consciencia debido también a las sustancias psicotrópicas que había tomado también esa misma tarde.

La intervención de la Policía, así como de los servicios sanitarios no pasó desapercibida para los vecinos del bloque en el que tuvieron lugar los hechos. Varios de los residentes se fijaron en la presencia de los vehículos y quedaron extrañados por el despliegue. Otros, por su parte, supieron poco tiempo después lo que había sucedido en el citado piso. La calle Ana María no cuenta con muchos negocios. Hay dos bares y un taller. Uno de los locales hosteleros y este taller estaban cerrados cuando sucedieron los hechos. Según las fuentes consultadas, la autopsia practicada a la joven reveló que no había tomado una sola sustancia, sino varias, algo determinante para provocar el fallecimiento. Esta joven era relativamente conocida en algunos círculos deportivos de la ciudad por su trayectoria en varios clubes.