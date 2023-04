Gijón "vuelve a soñar" en un circo de Rody Aragón lleno de nostalgia

Faltaba media hora para la función, pero en la explanada de la Marina Civil ya había movimiento para ver el estreno en la ciudad de "Vuelve a soñar", el circo ideado por Rody Aragón, hijo del mítico Fofó y continuador del gran linaje circense de los Aragón . Que el show iba dirigido a "niños de ayer y hoy" no era una frase hecha. Varias generaciones aguardaban para entrar en la carpa desplegada por "Evolution Circus", lugar que se convirtió en un oasis de nostalgia y recuerdos del pasado durante las dos horas de espectáculo. Eso sí, con un asueto de quince minutos para que los cientos de asistentes y los artistas recobraran fuerzas.

Nada mejor que una tarde de circo, debieron pensar Julia Jaular y Marina Fidalgo, acompañadas ayer por sus nietos Enzo González y Enol Río, respectivamente. La ocasión lo merecía. Los pequeños desconocían lo que se iban a encontrar, aunque también ahí reside la magia de una función para la que apenas quedaban asientos libres. "Vengo un poco a la aventura", admitía Enol Río. Su abuela deseaba rememorar los tiempos en los que "Los Payasos de la Tele" se colaban en las casas españolas. "Estábamos pegados a la televisión", comentaba Fidalgo. "Fui pocas veces al circo, pero últimamente me gusta mucho venir", decía Julia Jaular.

Las hermanas Claudia y Eugenia Fernández iban bien conjuntadas a la cita. "Están muy emocionadas porque es la primera vez que vienen al circo y no saben lo que van a ver", afirmaba su madre, Leticia Colás, fan "de toda la vida" de "Miliki", encomiable personaje presente en la retina de muchos de los asistentes. Colás no ocultaba sus ganas de disfrutar de la experiencia. "Esa época me parece la mejor y así recuerdo mi infancia", sostuvo. Sobre si sería ella o las niñas quienes se divertirían más, no albergaba dudas. "Seguro que yo", confesaba una Leticia Colás para la que este show es una oportunidad perfecta para que los más jóvenes conozcan cómo se entretenía la gente en otras épocas, en las que las tecnologías y las pantallas aún no habían arrasado con todo. "Es un planazo", señaló la madre de las pequeñas, ansiosas por ocupar sus asientos. "¡Payaso, payaso!", gritaba Eugenia Fernández. No era ningún insulto. "Ellas se conocen las canciones", reconocía Colás.

"Aunque fuera de una generación posterior, las canciones son clásicos y los niños llevan escuchándolas toda la vida", afirmaba Elena Torrado. Con su hijo Álex García y un nutrido grupo de amigos se animó a vivir el debut en Gijón del circo de Rody Aragón, un "espectáculo para todos", como apuntó Mónica Valdés. Su hijo Yoel Quirós, inquieto, descontaba los minutos para que arrancara la acción. "Lo disfruté como una enana", aseguraba Valdés en referencia al periodo de "Los Payasos de la Tele". Y, cómo no, tocaba aprovechar la visita a la ciudad de un show que rinde tributo, precisamente, a esos momentos. "Si viene el circo, vamos de cabeza", proclamaba.

Ya dentro de la carpa, la megafonía mandaba un diáfano mensaje: "Dejen sus trajes de adulto en la entrada". Los adultos, encantados con la idea. Rody Aragón, ovacionado al salir al escenario, ofreció todo tipo de diversión a un público entregado a la causa. Lo hizo escoltado por unos artistas multidisciplinares que dieron forma a un show de bailes, magia, comedia, números para quitar el hipo y mucha comedia. No faltó, por ejemplo, el "Hola Don Pepito", que los presentes siguieron con energía. De hecho, algunos padres sacaban sus móviles para grabar la reacción de sus hijos al espectáculo. "La infancia es un viaje sin final", como destacó Rody Aragón, cuya vitalidad era correspondida.

Hoy. nuevamente a las 18.30 horas, en la explanada de la Marina Civil, el circo "Vuelve a soñar" deleitará al público con una propuesta de la que disfrutan por igual mayores y pequeños.