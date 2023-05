En los últimos cuatro años, desde mi trabajo en el Hospital de Cabueñes, tuve la oportunidad de ver, a cierta distancia, cómo te convertías en una ciudad distinta a la que dejé cuando salí del despacho de Alcaldía. He tenido la oportunidad, también, de hablar con muchas personas que, en la tranquilidad del día a día, me compartieron sus opiniones sobre las cosas que logramos durante el tiempo que tuvimos la responsabilidad de gobernar, y sobre las que ocurrieron después. La conclusión a la que llego es que es ahora. Es ahora, Gijón, cuando tienes que plantearte los proyectos que te van a convertir en la ciudad que queremos ser en Asturias, en España y en Europa. Es ahora cuando tenemos que proyectar un Muro de San Lorenzo peatonal sin ahogar el tráfico de la ciudad, con una infraestructura necesaria para ello. Es ahora cuando hay que convertir el ‘Solarón’ en un corredor verde que cosa el centro y el Oeste, un Oeste que ya merece dejar de sufrir las consecuencias de décadas de industrialización. Es ahora cuando debemos prestar la atención y los recursos que merece la zona rural, porque no es justo que quienes viven allí y pagan los mismos impuestos, tengan tan pocos servicios. Es ahora cuando el Ayuntamiento de Gijón tiene que ser un lugar del que surgen soluciones, no una fábrica de problemas. Cuando nos toca decidir cómo queremos que la casa de todos vuelva a implicarse en la vida de la ciudad, pero sin condicionarla ni imponerle nada. Es ahora cuando debemos unir a Gijón en consensos sobre los grandes asuntos que tenemos que resolver en los próximos cuatro, diez o veinte años: un desarrollo urbano moderno, una movilidad en la que nadie se quede fuera, una industria que sume y se involucre, unos servicios públicos de calidad y bien gestionados, una atención especial a nuestros mayores y un apoyo decisivo para que nuestros jóvenes no tengan que irse lejos a buscar sus oportunidades. Porque ya lo hicimos una vez, sabemos cómo hacerlo de nuevo. Y, como entonces, tengo muy claro que no podemos hacerlo sin ti. Hoy te pido tu voto porque creo que el momento para ese Gijón que soñamos, es ahora.