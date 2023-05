De la parroquia gijonesa de Granda a Hollywood: así es el trabajo de Laura Mon en el equipo artístico de varias superproducciones

La gijonesa Laura Mon lleva años dando pinceladas en el equipo artístico de varias de las grandes producciones de la principal industria cinematográfica mundial. De la parroquia rural de Granda, a los proyectos de Hollywood que aterrizan en nuestro país. "Me apasiona el cine americano desde pequeña. Siempre me intrigó saber cómo se sentía alguien trabajando desde dentro. Estoy en una nube", confiesa esta joven de 26 años que ha participado en el departamento de arte de la sexta temporada de la aclamada serie "The Crown", sobre la reina británica Isabel II, y "Asteroid City", con el reconocido director Wes Anderson al frente.

Su vocación la demostró bien temprano, durante su etapa de estudiante. Mientras cursaba el grado de Cine y Comunicación Audiovisual en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, entró por la puerta grande trabajando en el "El Camino: A Breaking Bad Movie", una película de 2019 que continúa la trama de la archiconocida "Breaking Bad" con una parte del rodaje en España. Es una de las series más aclamadas por la crítica y narra la historia de un profesor de Química que decide comenzar a producir anfetaminas cuando descubre que padece un cáncer terminal. "Fue una decisión difícil, porque supuso rechazar una beca muy importante a nivel nacional para irme a estudiar en Estados Unidos. Cuando me vi allí, no me lo creía. Tuve muchísima suerte de entrar por la puerta grande", reconoce Mon. No le salió mal su apuesta. En total, ya ha participado en prácticamente en una quincena de proyectos de envergadura en la industria cinematográfica. "Me gustaría llegar a ser directora de arte. Quizás la gente no tenga esa percepción, pero es un sector duro. Hay que mancharse las manos para coger experiencia", cuenta. Lo ha hecho textualmente pintando decorados y confeccionando diseños. Un trabajo imprescindible para dar magia a esas producciones a través de una estética realista y coherente. También estresante, con un intenso trasiego en jornadas maratonianas rodando. Mon considera que la irrupción de las plataformas digitales ha supuesto un incremento considerable de rodajes en España: "Ofrecen más posibilidades creativas que las locales, por lo general". Más vivencias. La sexta temporada de "The Crown", la crónica de la vida de la reina Isabel II, aterrizó en Mallorca. Y la última película a punto de estrenarse de Wes Anderson, "Asteroid City", lo hizo en Chinchón. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carrel... Si hay algo que caracteriza a las películas del director estadounidense es precisamente su fotografía, por lo que los decorados juegan un papel fundamental. En la memoria de cualquier cinéfilo están cintas como "El Gran Hotel Budapest" y "Moonrise Kingdom". "Anderson es un referente desde que soy pequeña. Poder trabajar con su diseñador, Adam Stockhausen, fue un sueño hecho realidad", confiesa esta joven gijonesa. "Jack Ryan", "Hermanos", "Den of Thieves 2"... La industria cinematográfica exige una vida un tanto nómada, con sacrificios personales importantes. Ahora mismo, Mon se encuentra en Malta sumergida en otro rodaje. Vive casi con la maleta en la mano. "Estás moviéndote todo el rato por España. Tiene su parte de riesgo porque supone cierta inestabilidad y estar buscando continuamente producciones. Eso desgasta y exige estar renovándose continuamente. Es duro porque supone estar lejos de familia y amigos", apunta. Es "un precio a pagar" que ha asumido, aunque espera que en las instituciones colaboren para otorgar al sector una mayor estabilidad, una reivindicación que los trabajadores persiguen desde hace años. "Vas por proyecto y eso condiciona. Se hace difícil", dice. Pero lanza un mensaje optimista para aquellos que deseen dedicarse al cine. "La gente asocia sacar buenas notas a estudiar carreras como ingeniería o medicina, pero mis padres siempre me animaron a hacer lo que me gusta. Estoy feliz por haberme arriesgado".