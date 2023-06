El PP reclama a Foro las concejalías de Cultura, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Económico

Los contactos para formar el primer gobierno de centro-derecha en Gijón se intensifican, aunque sin apenas avances. El PP rechazó ayer el reparto de competencias municipales que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el jueves le envió Foro y le remitió una contrapropuesta en la que reclama las concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y Cultura, junto a las empresas y organismos autónomos vinculados. Los populares también quieren quedarse con el área de desarrollo económico en lugar de la de empleo, mientras que el planteamiento de Foro es a la inversa. Además, reclaman la gestión de Gijón Impulsa (el Centro Municipal de Empresas), Emulsa, el Jardín Botánico, Divertia, la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Emvisa, Cegisa y el Patronato Deportivo Municipal.

La propuesta del PP estructura en tres grandes áreas las competencias municipales. Una de ellas es el área económica. En este apartado incluyen bajo su gestión la concejalía de Economía (Desarrollo Económico, Turismo y Gijón Impulsa) y la de Urbanismo, junto a las de Hacienda y Empleo (con la Agencia Local de Empleo), que proponen que queden en manos de concejales de Foro. En el área de ordenación del territorio, el PP se quedaría con la concejalía de Medio Ambiente y Residuos Sólidos Urbanos. Su propuesta contempla que Foro asuma las concejalías de Mantenimiento y Obras Públicas (de la que colgaría la EMA) y Tráfico y Movilidad ( de la que dependería Emtusa, el Centro de Transportes y la Empresa Mixta de Tráfico). Por último, en el área de política social y ciudadana, el PP se quedaría con las concejalías de Servicios Sociales, Deporte y Cultura y Festejos, dejando para Foro las de Seguridad Ciudadana; Participación Ciudadana, Distritos y Zona Rural; y Educación.

El reparto de las competencias que el día anterior había propuesto Foro ha suscitado un gran rechazo en el PP. Así lo manifestó su presidente local, Pablo González. "Queremos llegar a un acuerdo de gobierno, pero no queremos ser muleta de Foro, queremos cogobernar Gijón", aseveró. "Ellos saben que es una mala propuesta, es táctica negociadora", añadió.

Según la propuesta de Foro, a los populares les correspondería Turismo, Empleo, Servicios Sociales, Participación, Educación y Deportes, mientras que el partido de Carmen Moriyón tendría el control de Urbanismo, Obras y Zona Rural, Movilidad, Desarrollo Económico, Cultura, Hacienda y Seguridad Ciudadana. Foro gestionaría Gijón Impulsa, Emulsa, Emtusa, la Empresa Mixta de Tráfico, el Jardín Botánico y el Centro de Transportes, dejando para el PP la EMA, Emvisa y Cegisa. Los populares estarían al mando del Patronato Deportivo, la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y Foro de la Fundación de Cultura.

Las condiciones mínimas para que el PP selle un pacto son una vicealcaldía "con funciones representativas y ejecutivas" (previsiblemente del área económica), una junta de Gobierno que además de la Alcaldesa tres ediles del PP por cinco de Foro, sin el sexto que pretenden los foristas; que las concejalías delegadas y empresas u organismos autónomos municipales tengan "una presidencia y una dependencia funcional de la concejalía de gobierno correspondiente", y que en cada una de las áreas de gobierno cada partido esté representado "de manera proporcional pero equitativa".

Además, el presidente del PP de Gijón también calificó de "preocupante" que Foro no haya tenido aún contactos con Vox "porque la negociación con nosotros va lenta" y el apoyo de Vox será imprescindible para que Moriyón alcance la Alcaldía. El líder del PP añadió que el planteamiento de Foro "excluye a Vox de la Junta de Gobierno". Y advirtió de que el acuerdo al que llegue Foro con el PP "irá a misa" y si luego Foro tiene que hacer concesiones al partido de Santiago Abascal para garantizarse los votos necesarios para la investidura de Moriyón, "lo deberá hacer a costa de sus competencias".

Respecto a la propuesta de Foro, Pablo González también opinó que "no es funcional, ni operativa ni práctica y lo saben porque van contra las propias estructuras de gobiernos anteriores de Foro". El presidente popular dijo que "no tenemos ningún inconveniente en que un concejal del PP lleve Bienestar Animal, pero queremos tener la capacidad de transformar Gijón". Algo que considera que no les permite la propuesta de Foro. "Nos ofrecen mayoritariamente competencias delegadas del Principado, como Educación, Empleo, Acción Social o Vivienda", dijo. "Mientras que en el área de ordenación del territorio, que gestiona la mitad del presupuesto, nos ofrecen la concejalía de aguas", añadió. "Quedándose Foro con las competencias de urbanismo, obras públicas la zona rural, el alumbrado público, el tráfico, la movilidad, Emulsa, Emtusa, el Jardín Botánico, la Empresa Mixta de Tráfico y el Centro de Transportes", remató.

Además, el dirigente del PP de Gijón también cuestionó que el porcentaje del presupuesto que Foro dice que gestionarían con su propuesta sea real, ya que "incluyen en el presupuesto de Educación obras en colegios, que es algo que depende de Obras Públicas o atribuyen el 50% del presupuesto de Impulsa a cada partido, cuando lo que nos ofrecen es Turismo". El presidente del PP de Gijón, que inició las negociaciones preguntando al presidente de Foro, en la primera reunión, "¿quién va a ser la Alcaldesa?" también resalta que en la propuesta que les ha lanzado Foro "no están contando la Alcaldía, que también tiene presupuesto". "Y además se querrá quedar con competencias", destacó.

González puso como ejemplo de las incongruencias que aprecia en la propuesta de Foro que contempla una concejalía de Turismo y Empleo para el PP, "pero Turismo depende de Gijón Impulsa y la presidencia de Impulsa plantean que se la quede Foro", a lo que se añade que "las empresas que pueden la política turística, como Impulsa o Divertia dependerían de un concejal de Foro". Además, el líder local del PP cuestionó que "se rebaje de rango" a la concejalía de Desarrollo Económico, que Foro plantea que no dependa de un edil de la Junta de Gobierno y que pide para sí. La contrapropuesta que plantea el PP no incluye una cuarta área municipal, como la que plantea Foro, la de gobernanza, en la que el partido de Moriyón integra Hacienda, Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana, Distritos, Cooperación e Inmigración

En cada una de las tres áreas que propone el PP (la económica, la económica, la de ordenación del territorio y la de servicios y derechos sociales), los populares quieren tener atribuciones para los tres ediles que lo representarán en la Junta de Gobierno, de los que colgarían las atribuciones para los otros dos concejales populares, con competencias delegadas. En lo que sí hay acuerdo es en que los nombres que se pondrán al frente de cada concejalía los asignará cada partido. El PP reclama para sí seis competencias, con lo que, de aceptar su oferta Foro, una de las cinco concejalías populares tendría que asumir dos de ellas.

En la única reunión mantenida hasta ahora, el pasado miércoles, ya se avanzó en la parte programática, abordando también los grandes desencuentros entre ambas formaciones como en lo que respecta a la reforma del paseo del Muro y al futuro del solarón. En este sentido, Pablo González señaló que Foro y el PP han resuelto sus discrepancias sobre El Muro "planteando la elaboración de un estudio de no viabilidad del soterramiento" del tráfico que propuso Foro en la campaña electoral (el PP apostó por una actuación en superficie al considerar el soterramiento irrealizable económicamente).

En cuanto al "solarón", González indicó que, en la mesa de negociación, el PP dijo que "no queremos un parque porque es imposible, porque jurídicamente es incompatible con los objetivos de Adif, que no desarrolla parques públicos". "Además, la decisión se debe adoptar en Gijón al Norte y pedir que no haya edificabilidad en el solarón puede demorar el plan de vías", añadió. Y dijo que descartar la edificabilidad en el "solarón" es "desleal" con los otros socios de Gijón al Norte.