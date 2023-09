La ampliación del plazo de licitación del vial de Jove no provocará una demorara del inicio de las obras, defiende el Ministerio de Transportes

Los plazos no cambian. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aseguró ayer que se mantiene la fecha prevista para el inicio de la obra del vial de Jove, en junio de 2024, a pesar de que la Dirección General de Carreteras ha prorrogado en cuatro meses y medio el plazo para que las empresas constructoras presenten sus ofertas técnicas y económicas para una obra que incluye la construcción de un túnel de dos kilómetros. Transportes ha dado más tiempo a las empresas para elaborar sus propuestas a petición de estas, algo que el Principado considera que supondrá una garantía de la ejecución de la obra y que la patronal de la construcción califica de medida "lógica" para que las empresas puedan elaborar "buenas ofertas" y considera que además esa ampliación no tiene por qué un retraso en el plazo previsto para la ejecución de los trabajos.

El vial de Jove, que permitirá eliminar el tráfico pesado que ahora atraviesa la avenida del Príncipe de Asturias ligado a la actividad de El Musel, además de ser una de las arterias que conectarán el Puerto con la Zalia y el primer paso para la construcción de un bulevar en superficie sobre los dos kilómetros de túnel que incluye ese vial, se trata de una arteria con dos carriles de circulación, uno por sentido y una longitud de 2,5 kilómetros entre el enlace de la Peñona con la AS-19 y la rotonda del Arbeyal, incluyendo los dos de túnel citados. La obra se ha licitado en 285,69 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 59 meses. Esta obra es la segunda de mayor importe licitada en España por Transportes en la anterior legislatura.

"Debido a la enorme complejidad técnica y envergadura del proyecto, y tras una serie de conversaciones con el sector, se ha valorado oportuno dar más tiempo a las empresas interesadas para elaborar las ofertas para la construcción de, entre otras unidades, el túnel de dos kilómetros con una anchura de 14 metros en un entorno cercano al mar. El plazo de inicio de las obras no se verá alterado por esta ampliación", explicaron ayer desde el Ministerio de Transportes, en referencia a la decisión de ampliar hasta el próximo 22 de enero el plazo para la presentación de ofertas, para la obra del vial de Jove. El plazo inicialmente previsto cuando se licitó la obra en mayor era el próximo 8 de septiembre.

La explicación del Ministerio de que se mantiene los plazos de la obra va en línea con el hecho de que la ampliación del margen que se da a las empresas constructoras para que puedan elaborar y ajustar sus ofertas, no se ha hecho modificando el calendario de los 59 meses previstos de obra, que se mantiene invariable en la documentación de la licitación, previéndose el inicio de los trabajos el próximo mes de junio, con una partida de 22,83 millones de euros para la anualidad de 2024.

Fuentes de la consejería de Fomento del Principado también opinaron ayer respecto a la ampliación del margen para que las constructoras elaboren sus propuestas que "lejos de leer la ampliación del plazo para presentar ofertas como un retraso, es una garantía para que se pueda ejecutar una obra de 285,69 millones para un trazado de dos kilómetros de recorrido. Han sido varias las empresas que han trasladado al Ministerio la necesidad de disponer de más tiempo para poder evaluar el proyecto, por considerarlo de gran complejidad técnica y contar con cuestiones innovadoras que deben incorporar a sus estudios. Por ello el Ministerio ha accedido, con el fin de poder disponer de ofertas solventes a ampliar el plazo de presentación de ofertas, para garantizar así la pluralidad y concurrencia de licitadores a una obra que supondrá un cambio sustancial en la movilidad en los accesos a El Musel y el barrio de La Calzada así como una notable mejora en la calidad ambiental de la zona oeste".

Valoración positiva

La valoración positiva de un margen más holgado para que las constructoras analicen el proyecto no sólo vino ayer desde el Principado. El presidente de la patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, Joel García, consideró que "es lógico" que se amplíe el plazo para la presentación de las ofertas ya que en caso contrario, "una obra tan grande, con tan poco tiempo para prepararla y estudiarla, con el verano de por medio, no daría tiempo a hacer una buena oferta, así que lo veo lógico y normal". Joel García considera que esta ampliación del plazo para presentar ofertas "no tiene por qué" implicar un retraso en el inicio previsto de las obras.