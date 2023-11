Nuevo Roces iniciará los trámites de su centro municipal en un 2024 lleno de obras

El primer paso para crear el centro de equipamientos será licitar un estudio de viabilidad. Explicó el edil Guzmán Pendás –en respuesta a Olaya Suárez, de Podemos, que impulsó la iniciativa– que "lo ideal" sería edificar un centro como municipal tal, pero que "lo realista" es acercar los servicios públicos al barrio por fases. "Los centros municipales actuales tienen costes de mantenimiento que ya son difícilmente asumibles", reconoció. Pese a ello, sí se cree viable impulsar "de manera progresiva", y por fases, servicios propios. La proposición se aprobó por unanimidad.

El resto de medidas se lograron a través de un ruego de Izquierda Unida, que pedía un cronograma para impulsar mejoras prometidas del barrio. El forista Gilberto Villoria explicó que el gobierno lo aceptaba, pero "con matices", porque esa hoja de ruta ya existe y estará en los presupuestos del próximo año: habrá partida para la senda ciclopeatonal –entre camín de los Caleros y la carretera del Obispo, conectando con Contrueces y Montevil– y ya a inicios de año habrá alumbrado púbico en la pasarela sobra la autopista. Se invertirá, además, en un aparcamiento que se ubicará en una parcela colindante a este vial, con la previsión de que su ejecución empiece a finales de 2024, y se iniciarán las negociaciones con el Principado y otros propietarios para una cesión de terrenos que permita una conexión directa con la senda fluvial.

La ley de amnistía y el "silencio" de Oliver Suárez centran los choques con la oposición





"Retuercen la ley para garantizarse una mayoría que no tienen". Esta frase de la socialista Marina Pineda marcó el inicio de uno de los pocos momentos de tensión del Pleno de ayer. Lo dijo tras confirmarse los cambios organismos autónomos y comisiones, adaptados en su número de representantes después de que la ruptura con Vox dejase a la corporación con un concejal no adscrito, Oliver Suárez. Este cambio, sumado a que el edil no intervino en toda la sesión y votó alineado con los dos partidos de gobierno, hizo que los partidos de la izquierda volviesen a hablar de transfuguismo. "No me extraña de quienes con su silencio están alentando a grupos violentos", dijo la socialista en referencia a las protestas organizadas frente a las sedes socialistas. El tono volvió a elevarse un rato después, cuando Ángela Pumariega presentó la proposición del PP contra la ley de amnistía, cuando aprovechó para asegurar que "todas las protestas organizadas por el PP han sido pacíficas". La proposición se aprobó, pero toda con la izquierda en contra. Sí salió adelante de manera unánime la anunciada subida de tarifas de taxi y la declaración institucional en solidaridad con la trefilería de Moreda. También la declaración contra la violencia machista por el 25N, pese a la negativa de Vox.





El Palacio de los Deportes tendrá un "paseo de la fama" con los olímpicos gijoneses





Tras escuchar el edil de Deportes, Jorge Pañeda, la idea del socialista Jacobo López de diseñar frente al Palacio de los Deportes un espacio de homenaje para "ensalzar los valores de la familia olímpica asturiana", el concejal se giró para mirar a su compañera Ángela Pumariega. "Nos sumamos. En el Patronato Deportivo Municipal tenemos a una compañera con diploma olímpico, Berta García, y en nuestro partido la medalla de Ángela", señaló el edil, que recordó también la vinculación de otros concejales, como José Ramón Tuero, que fue voluntario en los Juegos Olímpidas de 1992. La idea está en marcha. "Ya hemos consultado con el presidente de la Familia Olímpica Asturiana para adaptarnos al diseño de otras ciudad y crear un camino de la fama en el exterior del Palacio", aclaró Pañeda, que explicó que consultarán también con los jugadores paraolímpicos para que la selección de homenajeados sea lo más amplia posible. Menos suerte corrió la otra propuesta deportiva presentada ayer en Pleno. Era un ruego de IU y defendido por la edil Noelia Ordieres, que pedía actualizar los convenios con los clubes. La edil de Hacienda, María Mitre, explicó que presupuestariamente era inviable y que, en cualquier caso, la ley no obliga a actualizar los convenios con el IPC.