No ladra, no come, no hace pis y no hay recogerle las cacas, pero llama más la atención que cualquier mascota. Un curiosos perro-robot sorprendió esta mañana a unos cuentos vecinos en la zona de Fomento cuando se lo encontraron "paseando" por la calle Rodríguez San Pedro de Gijón. Durante su corto "paseo" dirigido por radiocontrol, el "can metálico" centró las miradas de todo el que se cruzó con él. También las de los perros, que a base de ladridos parecían querer preguntar qué era eso que tenían ante sus ojos.

El "animal" es producto de la compañía asturiana de robótica Alisys. Se trata de un robot cuadrúpedo pensado para labores de rescate o emergencias, así como para la desactivación de explosivos. Cuando dejó con la boca abierta a los que pasaban por Fomento, venía de hacer una demostración en el acuartelamiento Cabo Noval de Siero. El Principado adquirió hace unos meses uno de estos robots a la firma gijonesa, que será utilizado por los Servicios de Emergencia regionales. El mes pasado, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens hizo una demostración de todo lo que puede hacer este espectacular dispositivo, que se maneja a través de una tablet con joystick. Alisys es una empresa fundada en 1999 que actualmente cuenta con una plantilla de 160 personas, 90 de ellos trabajando en Gijón. En octubre anunció que creará en Asturias un centro de ensamblaje de robtos de la multinacional estadounidense Ghost Robotics, el segundo fabricante mundial del sector. La planta asturiana abastecerá en exclusiva el continente europeo y el norte de África tras haber suscrito ambas compañías un acuerdo de colaboración. Alisys invertirá cinco millones de euros en el centro de ensamblaje, cuya localización está en proceso de selección para su entrada en servicio el año próximo con una plantilla mínima inicial de 15 personas.