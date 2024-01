Emulsa auditará sus finanzas para no ser un "agujero negro" y el gerente cobrará menos

El cambio en la gerencia de Emulsa, motivado por unas relaciones cada vez más tensas entre la gerencia saliente de la empresa con sus mandos intermedios y con la parte sindical, tendrá como gran reto una auditoría general de la entidad pública para evitar que ésta se convierta en un "agujero negro" de dinero público. Esta fue la nueva hoja de ruta para la empresa municipal de limpieza anunciada ayer por el popular Rodrigo Pintueles, presidente de Emulsa, para justificar el cese de Esteban Álvarez y el nombramiento de José Ramón García Cañal como nuevo gerente, un cambio que se oficializó este miércoles en el consejo de administración. El concejal de Medio Ambiente reprochó el "relato falso" del PSOE –que sigue mostrándose muy crítico con este nombramiento– y aseguró no haber recibido "ninguna injerencia" por parte de Foro para elegir a García Cañal, a quien considera de su "absoluta confianza". El nuevo gerente afronta ahora dos grandes retos: acercar posturas con los sindicatos y capitanear un plan para Emulsa que evite volver a caer en pérdidas anuales, como en estos últimos años, teniendo que recurrir a aportaciones extraordinarias para seguir funcionando. "El dinero no es infinito", lamentó Pintueles.

El concejal popular manifestó que valora al gerente saliente, con quien asegura haber tenido una "buena relación personal y profesional" desde su llegada a la presidencia de Emulsa, y reconoció que un puesto de responsabilidad de este tipo "desgasta" y es "muy complicado". Señaló, también, que tras el cambio de gobierno se encontró con una empresa "descapitalizada" que, consideró, no podía asumir demasiados cambios a la vez. "En tiempos de tormenta no se aconseja cambiar al capitán. Quisimos terminar el ejercicio anual y afrontar una nueva etapa en 2024", razonó.

Ese cambio de rumbo, añadió, por un aparente mal ambiente laboral que le habían trasladado tanto mandos intermedios –que alegaron falta de comunicación– como varios sindicatos, que lamentaban poca voluntad de negociación. "Sé que la gestión de esta empresa es complicada, pero considero que para ser gerente hay que tener tacto y saber motivar a los trabajadores y que no se ha cumplido. A Esteban le deseo lo mejor y sé que su trabajo no ha sido fácil, pero sí hubo una pérdida de confianza", aclaró el concejal, que explicó que, ante sentencias recientes como la que avala una mala gestión de los descansos que podría costarle a Emulsa más de un millón de euros, urge "acercar posturas" con la sección sindical. "Y creo que con Esteban de gerente eso iba a ser muy difícil", explicó.

Sobre el nombramiento de García Cañal como nuevo gerente, Pintueles explicó no entender las críticas de los socialistas. "La secretaría municipal ha avalado la legalidad del procedimiento. Emulsa tiene 703 trabajadores y un único puesto de confianza política: el de gerente. Y para mí (García Cañal) es el perfil adecuado para sacar adelante la empresa. Ha sido una decisión mía, exclusivamente mía", aseguró el presidente de Emulsa, que defendió la "solvencia" del recién nombrado y su "sobrada experiencia de 17 años" en gestión de asuntos medioambientales.

Sobre la necesidad de que Emulsa afronte "una nueva etapa" con unas cuentas más saneadas, Pintueles anunció dos medidas. La primera, la ya citada auditoria general a la empresa, "a poder ser externa", para ver cómo mejorar su gestión. "Desde 2018 a ahora pasamos de 652 a 703 trabajadores y yo, con todo el respeto, no veo que eso se haya traducido en un mejor servicio al ciudadano. Antes recogíamos premios y ahora hay más críticas que nunca", valoró el del PP. Por otro lado, el propio García Cañal cobrará menos. "El sueldo del gerente estaba disparado, con unos 87.000 euros al año, y se bajará más de mil euros al mes. El gerente ahora cobrará como un jefe de servicio" anunció el concejal.

Pintueles, por último, respondió también a los algo más de medio centenar de trabajadores que protestaron a las puertas de Emulsa durante el consejo y por temor a que se "privatice" la empresa con un gerente de "perfil político". El concejal agradeció el "humor y el respeto" de la cita –los manifestantes amenizaron sus proclamas con música y respetaron el paso de consejero–, pero negó que exista cualquier plan de privatización en marcha. "Desde que soy presidente, se han aportado más de 10 millones de dinero público, la mayor aportación de la historia de Emulsa. Soy un privatizador francamente raro", ironizó.

El edil socialista José Ramón Tuero señaló: "El gobierno de Carmen Moriyón cesa al gerente Esteban Álvarez por hacer bien las cosas e incomodar a quienes llevaron a la empresa al borde de la quiebra". "Los problemas se destaparon con este gobierno, no con el PSOE, que ocultó la información. Cuando se hizo el informe del traspaso de poderes Ana González tuvo conocimiento y no le dejaron hacer un consejo extraordinario para no dañar sus expectativas electorales", respondió Pintueles, que añadió: "Lo que les molesta es que por primera vez en la historia de Emulsa el gerente no lo nombra el PSOE, que en sus años dorados convirtió a las empresas públicas en agencias de colocación de sus partidos. Ellos hacían concursos dándoles a Recurso Humanos el currículum de la persona elegida y encargando unas bases a medida".