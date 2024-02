Colas de hasta 27 horas por las charangas del Antroxu de Gijón: "Merece la pena"

A las seis y media de la mañana, 27 horas antes de abrir las taquillas del teatro Jovellanos, con un tímido movimiento en el paseo de Begoña, con algún sereno y operario de limpieza en faena mientras empieza a despertar la ciudad, Estíbaliz García, integrante de "La última y marchamos", es la primera que toma posición para hacerse con un tesoro bien apreciado por las charangas: las entradas para disfrutar del concurso en el Jovellanos durante el fin de semana. "¿El motivo por el que viene tan pronto a hacer cola? Porque si quieres que tu familia te vea y no esté en el gallinero, tienes que venir lo antes posible, porque vuelan", confiesa, antes de añadir: "Merece la pena la espera y el esfuerzo. Siempre digo, y llevo varios años en esto viniendo, que aquí ya empieza el Carnaval, con estos momentos de cola". Estíbaliz García fue la primera en llegar, pero durante el día se sumaron más charangueros que desafiaron a la lluvia, frío y la espera entre charlas, juegos, comidas y "algún pigazín".

La espera fue más larga que otros años, cuando empezaba a formarse la cola a media tarde y el mayor desafío era pasarse la noche ante el Jovellanos. "A las once de la mañana ya me vine, empezó a pitar el grupo de whatsapp que ya había gente", cuenta Xana Murias, integrante de "Los Acoplaos", a la que hacen compañía sus compañeras de charanga Dennise Agulla y Marisol Fernández, y también la componente de "Mazcaraos" Yolanda Camino, y otra exintegrante de esa formación, Tamara Piney. "A esto paso vamos a tener que empezar a venir cinco días a hacer cola, cada vez se anima la gente antes", confiesan.

Las primeras horas de la cola fueron pasadas por agua. "Es otro de los motivos por los que vinimos pronto, porque al final con techo y algo más resguardadas del frío hay para apenas los primeros de la cola", afirma Camino, que no es precisamente una debutante en estas esperas. "El año pasado hasta dormí un poco", cuenta.

Sillas, mesas, cafés, gominolas, algún snack, cigarrillos para los fumadores, y mucha paciencia. "Se hace lenta la espera, pasa muy despacio el tiempo, y luego la pena es que los cinco días de Carnaval desde el viernes hasta el martes se pasan volando", cuenta Agulla.

Cada persona en la cola solo pude sacar un máximo de cuatro entradas para uno de los dos días de actuaciones. Eso provoca esa tensión de intentar hacerse con un hueco, para que los familiares puedan verlos actuar, y para que esos charangueros tengan la opción de ver a los compañeros de otras formaciones el día que no les toca. Y luego en la cola aparecen historias interesantes, como la de los integrantes de "La Vieja Guardia", que este año animarán el Antroxu por las calles y en locales de la ciudad, pero no participarán en el concurso. "Hay que animar y estar ahí", cuenta René Alonso, acompañado de su hija Noa de dos años, en un grupo en el que no falta el dominó, el ajedrez, las cartas y hasta un altavoz para escuchar música.

Los paseantes en Begoña se sorprendían durante todo el día al ver la situación. "Nos llegaron a preguntar un montón de veces que, si había algún famoso, o que si toca Melendi o Camela, pero les respondemos que está aquí esperando porque queremos ver la gran fiesta del Antroxu", enfatiza Estibaliz García, desde el inicio de la cola. "Es como un ritual empezar el Carnaval así", añade a su lado la joven Llara Álvarez, que como David de la Vega, de "Los Restollanes", aportan esa energía que llega del relevo generacional, para seguir manteniendo la fiesta.

Tras prácticamente un día de espera, este jueves desde las 9.30 horas se empezaron a despachar las entradas para el concurso en el jovellanos, en una jornada que se iniciarán los festejos, con la entrega de la Comadre de Oro 2024 a Mónica Alario, de manos de la Comadre de Oro 2023 Patricia Sornosa, en un acto que se celebrará desde las 19.30 horas en La Buena Vida.