Todos los actos del Antroxu de Gijón 2024: consulta el programa de las fiestas, recorrido y horario de un desfile (con novedades)

Una presentación por todo lo alto para al Antroxu de Gijón, con actuaciones cómicas y con guiño a las charangas de la ciudad. El carnaval de Gijón desveló esta mañana todos sus secretos con una presentación en la Antigua Escuela de Comercio, a la que acudieron representantes de todas las agrupaciones que desfilarán este año y en la que la actuación del cómico Alberto Rodríguez y la irrupción de la Sardina sacó una sonrisa a todos los presentes. La cita antroxera, que se desarrollará desde el próximo 9 de febrero hasta el 13 de este mismo mes, fue presentada por el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y por el presidente de Divertia, el concejal no adscrito Óliver Suárez. El Antroxu de Gijón volverá a contar con todos sus concursos, rutas de bares decorados y jornadas gastronómicas. Si bien, la principal novedad es que el gran desfile contará con cuatro metas volantes por las que las carrozas deberán de pasar en un tiempo determinado para evitar que la comitiva se demore demasiado. "Tenemos que procurar que sea lo más dinámico posible", explicó Óliver Suárez.

El gran desfile del Antroxu será el lunes 12 de febrero. La salida estará, como habitualmente, en la plaza de toros de El Bibio. De ahí partirán las 29 carrozas participantes, las once charangas y los once grupos infantiles que, en total, sumarán 314 niños. La comitiva irá organizada en tres segmentos y la gran novedad de este año es que el gobierno local instalará cuatro metas volantes en el recorrido con el objetivo de que el convoy antroxero sea lo más dinámico posible. Estas metas volantes se situarán en el cruce de Los Campos, en el parque de Zarracina (avenida de la Costa), paseo de Begoña junto al escenario y en el museo Nicanor Piñole. "La idea es controlar que no haya grandes espacios entre los desfilantes", aclaró Óliver Suárez.

Las metas volantes no influyen al público, pero sí a los participantes en el desfile. Al ser un concurso, si los desfilantes se retrasan en llegar a una meta volante podrán ser penalizados. "Estamos muy satisfechos con la alta participación que tenemos este año, sobre todo teniendo en cuenta la inmediatez de la fecha, justo después de Navidad. Es de agradecer que estemos a unos niveles de participación similares a los del año pasado", concretó Suárez. Tanto el presidente de Divertia como Jesús Martínez Salvador quisieron poner el acento en el tema de la participación y agradecieron los dos el gran trabajo realizado cada año por las charangas. "Sois los que dais color a esta fiesta", apuntaron.

En cuanto al resto de actividades son las siguientes. El jueves 8 de febrero tendrá lugar el Antroxu de la zona Oeste, que incluye el tradicional pasacalles por las calles de los barrios. La cita está enfocada en el público familiar y saldrá desde el colegio de Xove a las 16.30 horas y terminará en el Martínez Torner sobre las seis de la tarde. Se espera que el desfile, organizado por las entidades sociales de la zona Oeste, dure unos noventa minutos. Tras esto, de las seis a las seis y media se procederá a la lectura del pregón y habrá después en el colegio Martínez Torner una fiesta con chocolatada y discoteca. Este jueves también será uno de los platos fuertes porque es el Jueves de Comadres.

El viernes 9 de febrero habrá el pasacalles charanguero. Sale del paseo de Begoña a las 19.00 horas y terminará en la plaza Mayor. El pregón, a cargo de Higiénico Papel, será a las 20.00 horas desde el balcón municipal. Media hora más tarde serán las coplas de Antroxu y posteriormente se procederá al colocar el tradicional disfraz en la estatua de Pelayo, en la plaza del Marqués. El sábado 10 será el desfile infantil de Antroxu en el teatro Jovellanos, a las 12.00 horas. Y ya de tarde, a las 19.30 horas, la primera fase del Concurso de Charangas. Para el domingo, sigue el desfile infantil de Antroxu, pero esta vez por la calles. Sale a las 12.00 horas desde el Parchís. A las 19.30 horas, ahora en el Jovellanos, se celebra la segunda fase del concurso de charangas.

El lunes ya será el citado desfile de Antroxu y luego, a las 22.30 horas, la gran verbena de Carnaval. Para el martes, el gran cierre. A las 17.00 horas será el velatorio de la sardina en el paseo de Begoña y a las 18.00 horas en el mismo lugar se procederá a la entrega de premios de los diferentes concursos. El cortejo fúnebre de la sardina partirá a las 19.15 desde el paseo de Begoña para llegar a la plaza del Marqués y ahí leer el testamento que pondrá el broche de oro al carnaval.

El Antroxu incluye la participación de la hostelería de Gijón. Del nueve al trece se celebran las Jornadas Gastronómicas del Antroxu en las que se incluye un menú compuesto de pote asturiano, picadiyo, frixuelos y picatostes. A todo ello hay que sumarle el "Carna-Bar", también del nueve al trece. Las dos actividades cuentan con el impulso de la patronal Otea. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias también se suma este año al carnaval con la decoración de escaparates de varios comercios.