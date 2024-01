Las charangas, listas para el Antroxu gijonés: "La ciudad será nuestra"

Justo en tres semanas estarán metidos en plena faena. Serán los reyes del teatro Jovellanos, con sus particulares letras, músicas, escenografías y vestuarios. Tienen ganas de subirse al escenario, de animar las calles de Gijón y de sacar a la luz el trabajo de todo un año. Pero a la vez transmiten esos nervios finales que nunca escapan. "Es algo habitual, todos los años parece que no llegamos, pero sí acabamos a tiempo. Es un poco esa tensión necesaria. Por eso queremos que llegue ya el Antroxu", coinciden en señalar los representantes de las doce charangas activas del Antroxu de Gijón, aunque este año serán once las que participarán en el tradicional concurso. "Lo mejor de vivir estas fechas en una charanga es que durante tres días la es nuestra", apuntan, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, en el paseo de Begoña, delante del teatro Jovellanos.

«Estoy embarazada, me va a costar no dejarme llevar, pero no me lo podía perder, el Antroxu es un modo de vida» Saray Díaz - «La última y marchamos»

Esa pasión del Antroxu se transmite de generación en generación, incluso antes de nacer. Así sucede por ejemplo en "La última y marchamos", donde este año Saray Díaz participará embarazada de Nel. "Va a costar un poco no dejarse llevar, porque alguna limitación tengo por el embarazo. Pero ni yo ni Nel nos lo podíamos perder", reflexiona en alusión a esa participación especial: "Es que lo considero casi un modo de vida".

«Hay quien no tiene nervios y lo lleva bien, pero lo normal es estar con esa cosa de que no llegamos a tiempo» Almudena González - «Perdíos de los nervios»

Fran Rodríguez tiene 61 años y lleva 23 en "Los Restallones", donde su madre, con 82, sigue participando en una agrupación que es muy familiar. "El objetivo todos los años es el mismo, pasarlo muy bien y quedar lo mejor que puedas, que para eso curramos todos", confiesa, mientras reflexiona sobre esa circunstancia de que las charangas son las que mandan. "Son nuestros días, para los que esperamos todo el año", apunta.

«Cada vez hay más nivel y exigencia, lo que hace cuatro años era lo más ahora solo es lo más básico» Bruno Álvarez - «Xaréu nel Ñeru»

El contrapunto a esa veteranía la pone Jon García, de "Los Acoplaos", que vivirá su tercer Antroxu. "El año entero de preparación es duro, pero merece la pena la recompensa", explica este joven de 26 años, al que le llena la satisfacción de hacer feliz a la gente desde una charanga. "No hay mayor gusto que ver la cara de felicidad de la gente mientras lo estás pasando de cine", amplía.

«El objetivo siempre es el mismo, pasarlo muy bien y quedar lo mejor posible, para eso curramos todos» Fran González - «Los Restallones»

El Antroxu le llegará este año a Itziar Montes, de "Kop’a vino", en plena celebración de su 19.º cumpleaños. "Es el mejor regalo posible que puedo tener", cuenta la integrante de la que es, junto a "Os Brasileiros", la charanga decana del carnaval, y que ha participado en todas las ediciones. Montes afronta su segundo Antroxu, pero mantiene la misma tensión. "Tengo los mismos nervios que en el debut, aunque sepa ya un poco cómo va todo", enfatiza.

«El encanto de una charanga es que es una idea que nace en un papel y se convierte en algo muy grande» Aroa González - «Los Tardones»

El nombre de la formación, "Perdíos de los nervios", en la que está Almudena González, sirve para reflejar un poco de esa sensación, de esas mariposas en el estómago, y de esa responsabilidad de que todo lo ensayado durante meses salga bien. "Hay quien no tiene nervios y lo lleva bien, pero lo normal es estar siempre con esa cosa de que no llegamos a tiempo, como nos vuelve a pasar otro más", relata.

«Somos grupos en los que es difícil organizar a mucha gente, por eso siempre llegamos pillados» Lucas Suárez - «Os Brasileiros»

El 8 de febrero, jueves de Comadres, dará comienzo el Antroxu en Gijón, en una fecha más temprana que otras ediciones. "Siempre parece que cuando pasa la Navidad es cuando hay que ponerse más fuerte en los prepartivos, pero este año nos ha quedado menos margen, así que por una parte ha sido bueno, nos hemos marcado más presión y creo que terminaremos la preparación antes de tiempo", cuenta Aroa González, de "Los Tardones", que alaba el potencial del Antroxu para fortalecer las relaciones sociales: "Tiene el encanto del sentimiento de grupo, de estar todo el año preparando algo conjunto, de una idea que nace en un papel y se convierte en algo muy grande".

«No hay mayor gusto que ver la cara de felicidad de la gente mientras tú te lo estás pasando de cine» Jon García - «Los Acoplaos»

"Los Mazcaraos", una agrupación que nació en plena pandemia, y que defiende este año la corona de ganador, se considera como "la charanga de los más jóvenes", ya que tienen una media de edad baja. "Hay que ir dando el relevo generacional, y cuando entras lo disfrutas tanto que quedas atrapado y ya no te sales nunca", indica Marina Blanco.

«Hay que ir dando relevo generacional, cuando entras lo disfrutas tanto que quedas atrapado y ya no te sales» María Blanco - «Los Mazcaraos»

"Lo peor que me pasó fue el año que por estudios no pude salir. Lo pasé súper mal". Bárbara Abad lleva 7 años en "Folixa pa toos", desde que tenía 16. "Tengo ganas de salir ya a la calle, que es lo que más disfruto. Porque el Jovellanos está muy bien, pero no ves las caras de la gente como por la calle", analiza.

«Somos el motor del Carnaval, pero en otros sitios hay asociaciones que les permiten tener más fuerza» Javier Blanco - «Los Gijonudos»

Bruno Álvarez, de "Xaréu nel Ñeru" es un veterano a sus 25 años en el Antroxu. Comenzó con apenas 11 y ahora es de los que más se involucra, ya que se encarga de la coreografía. "Cada vez hay más nivel. Lo que hace cuatro años era lo más ahora apenas es lo más básico. Cada vez es todo más exigente, pero eso es lo bueno, que todos peleamos para que el Carnaval de Gijón sea de mayor calidad", explica.

«Cumplo años esos días, es el mejor regalo; participo por segunda vez y tengo los mismos nervios que en el debut» Itziar Montes - «Kop’a vino»

Lucas Suárez, con once años de experiencia en "Os Brasileiros", considera que la mayor dificultad en estos últimos días se sitúa en torno a "pulir y ajustar todos los preparativos". Más en un caso como su charanga, con muchos guiños a Brasil. "Somos grupos grandes, en los que es difícil organizar mucha gente, por eso siempre llegamos pillados, y este año que cae antes el Antroxu pues mucho más", confiesa.

«Tengo ganas de salir ya a la calle, es lo que más disfruto; en el Jovellanos no ves tan bien las caras de la gente» Bárbara Abad - «Folixa pa toos»

Javier Blanco, con 14 años en "Los Gijonudos", aprovecha la cercanía de una nueva entrega del Antroxu para reivindicar el papel de las charangas: "Somos el motor del Carnaval". Y echa en falta que las agrupaciones tengan la misma fuerza que en otras ciudades: "En otros sitios hay asociaciones, que les permiten tener más fuerza, aquí no existe esa unión, como la que hay en Badajoz, Gran Canaria o Santona. El problema es que salimos adelante por nuestro esfuerzo y dinero, hasta que un día nos cansemos", advierte, antes de lanzar un mensaje más positivo: "Nos rentaría más estar en otros sitios, pero nos quedamos aquí porque Gijón es nuestra ciudad, nos motiva jugar en casa, y está el aliciente también de estar en el Jovellanos".

«Preferimos salir el próximo año y hacerlo bien, pero estaremos animando y volveremos seguro» Marco A. Fernández - «La vieja guardia»

El XXXVI Concurso de Charangas contará en esta edición con once participantes, ya que a "La vieja guardia" no le ha dado tiempo a montar su propuesta. "Preferimos salir el próximo año y hacerlo bien, pero estaremos animando y volveremos seguro", cuenta Marco Antonio Fernández, que ya ha pasado por varias formaciones, y que se quedará este año sin actuar tras casi dos décadas: "Va a ser duro, pero lo disfrutaremos también mucho, participaremos de otra manera, y veremos también las propuestas que presentarán el resto, que siempre son muy interesantes".