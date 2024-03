Las redes arden con la polémica del cartel del no al Mundial de Gijón

Las redes arden. Como a pie de calle, la campaña del Ayuntamiento en los mupis de la ciudad para defender su negativa a ser sede del Mundial 2030 ha levantado ampollas en internet. Los carteles con el lema "Un mudial es caro. Ser mundial no tiene precio", desvelados por la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA, han sido aplaudidos y criticados en la red. Desde el esperanzador "el futuro es brillante, vamos a por ello" de la alcaldesa, Carmen Moriyón, hasta el "¿Qué es esta vergüenza?", del secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, pasando por el "ojalá se hubiese hecho de otra manera" del senador y presidente del PP local Pablo González, la propuesta del gobierno local está generado decenas y decenas de reacciones en internet.

El primero dar el pistoletazo de salida al asunto en internet fue el portavoz municipal, edil de Urbanismo y presidente de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador. A las 8.30 colgó una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que el protagonista, en un gran primer plano, era uno de los mupi sen los que se leía perfectamente el lema "Un mundial es caro. Ser mundial no tiene precio. #GijónEsMundial", a la que el concejal añadió el mismo hastag que aparece en el cartel.

No tardó en reaccionar la alcaldesa, Carmen Moriyón, que con un plano más abierto, también presumió de mupi. En conreto de el del cruce de la avenida de la Costa con la avenida de Castilla. "El futuro es brillante, vampos a por ello", escribió en su cuenta personal de X, antes Twitter. El mensaje sumó en pocos minutos centenares de republicaciones y decenas de "me gusta". Eso sí, la regidora decidió cerrar los comentarios.

Pablo González, senador y presidente del PP de Gijón, partido que gobierna en coalición con Foro, no solo criticó la propuesta. Tiró de originalidad y sentido del humor para hacer hasta un meme. "No, a pesar de la campaña, y desgraciadamente, Gijón ni siquiera intenta ser Mundial. Ojalá se hubiese hecho de otra manera para, al menos, evaluar seriamente si merecía la pena. Pero coincido con el gobierno (no puede ser de otra forma) en el potencial de Gijón", escribió en la red social X, junto a una imagen en la que se puede ver una botella y un vaso de leche con el eslogan: "¿Gijón es mundial? No, Gijón YA renunció a ser Mundial pero... #GijónEsLaLeche"; un "hastag" del que también se hicieron eco en las redes sociales de la agrupación local popular. En las últimas semanas, cuando ya se veía que el proyecto mundialista de Gijón estaba a punto de desmoronarse, González pidió un esfuerzo extra al gobierno local para tratar de luchar por la cita.

También le llovieron las críticas al gobierno local desde la oposición. El más duro fue el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. "¿Pero qué es esta vergüenza? Dinero público y una campaña institucional para justificar una decisión política. Que Carmen Moriyón y Foro no tienen vergüenza ya es un hecho publicitado por ellos mismo", aseguró.

El coordinador autonómico de Ciudadanos, y candidato a la presidencia del Principado en las últimas elecciones autonómicas, Manuel Iñarra, también fue crítico con la idea. "Una campaña publicitaria que pagamos todos para promocionar la decisión política dl gobierno de nuestra ciudad. Sin palabras. ¡No todo vale!", escribió junto a una captura de pantalla del mensaje en Instagram de Martínez Salvador. En una línea similar se mostró el exedil de Ciudadanos y actualmente militante socialista Rubén Pérez Carcedo en X: "Una campaña pública para promocionar una decisión política de Carmen Moriyón. Publicidad partidista pagada por todos los gijoneses. Las formas de quienes consideran que el Ayuntamiento es su cortijo".

A todos estos mensajes hay que sumar centenares de reacciones de usuarios anónimos que han aplaudido y criticado la medida. "Es bochornoso", "qué asco", "bien hecho", "no merece la pena organizar el Mundial", han escrito diversos usuarios a través de las redes sociales