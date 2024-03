Polémica en Gijón por los carteles del no al Mundial del Ayuntamiento: "Echan más leña al fuego"

"Un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio". Con este impactante lema se han despertado hoy los gijoneses. El Ayuntamiento ha lanzado hoy una campaña para defender su rechazo a la candidatura mundialista de El Molinón colocando un llamativo cartel en los mupis de la ciudad en el que, además del eslogan, también puede verse una imagen de la celebración de la victoria de la Selección Española femenina en el Mundial en la plaza Maoyr, abarrotada, y el escudo del Ayuntamiento de Gijón. A primera hora de esta mañana el cartel ya se dejaba ver, por ejemplo, en la plaza de Europa o la avenida de José Manuel Palacio, pero está previsto que sean hasta 38 los puntos en los que se instale. Además de sorprender, la iniciativa ha generado todo tipo de reacciones a pie de calle: desde los que aplauden no asumir las condiciones que pide la FIFA al Consistorio para ser sede de la Copa del Mundo, y apoyan la medida, hasta los que la critican, ya que consideran que el Consistorio debería haber hecho un esfuerzo extra para intentar acoger el evento. Eso sí, la mayoría coinciden en que la propuesta "echa más leña al fuego".

“Me he fijado y me ha llamado la atención. Me parece bien que se lleve a las calles porque puede ser una buena forma de zanjar la polémica”, manifestó Diego Fernández, uno de los que se topó con uno de los carteles a primera hora de la mañana, quien reconoció que “me he fijado en el mupi y me ha llamado la atención”. “Creo que el Mundial es muy caro y que el Ayuntamiento ha escuchado al pueblo”, apuntó Fernández. En esa misma línea se pronunciaron varios paseantes en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril, donde desde primerísima hora de la mañana también luce el cartel. “Me parece bien. Todas estas cosas hay que llevarlas a las calles para que la población se entere”, afirmó María Teresa Díaz. Por su parte, Antonio Álvarez, aseguró que “es el primero que veo y estoy de acuerdo con la Alcaldesa de que si hay que entrar en un hoyo sin fondo es mejor renunciar. Así la gente puede saber de qué va el tema”.

Pero, por supuesto, también hubo a quien no le hizo ni pizca de gracia la propuesta. “A Gijón le daría un impulso muy grande. Debería de apostar al 100% porque se efectúe aquí un Mundial”, lamentaban Juan Antonio Caballero y Gema Caballero en la plaza de Europa, antes de añadir que “los carteles echan más leña al fuego”. Joel Fuchs, un joven gijonés, defendió que “como fanático del fútbol me parece una locura que hagan esto”. En la avenida de José Manuel Palacio, Arturo Pombal expresó que "no entiendo muy bien que lo saquen a las calles". "Entiendo que será para defender su postura. A mí no me dice nada", sostuvo Pombal. De la misma forma, Víctor Cueto indicó que al leer la frase pensó que "habrán querido justificarse con esta propaganda".

"Los gijoneses están convencidos", afirma Foro

"Los gijoneses están convencidos", respecto a lo caro que resultaría para Gijón optar a ser sede del Mundial de fútbol, señaló esta mañana la alcaldesa, Carmen Moriyón, respecto a la campaña que ha iniciado el Ayuntamiento con mupis de la ciudad en los que puede leerse "Un mundial es caro. Ser mundial no tiene precio", campaña que la Alcaldesa calificó simplemente de "información" ya que "efectivamente, Gijón es mundial por sí misma, creo que está muy claro y ese tema queda ya zanjado", afirmó en un acto en el que estuvo acompañada por Adrián Pumares, diputado autonómico de Foro.

"Se han traspasdo todos los límites", critica el PSOE

"Con la campaña es ha roto un nuevo límite, un nuevo consenso y una manera de proceder dentro de los gobiernos locales, que hasta ahora habían sido pacíficas. Se presentaban como algo que se había anunciado, que provenía de una concejalía y que buscaba un beneficio común para la ciudad; y en este momento nos encontramos con una campaña partidista que parece que a lo que responde es simplemente a que el gobierno, en este caso Foro, quiere tapar la controversia que ha generado con su decisión unilateral de renunciar a la candidatura de que Gijón sea sede del Mundial. Con esto sustituyen el debate riguroso que están acometiendo otras ciudades por la ciudad", ha asegurado esta mañana la concejala socialista Natalia González Peláez.