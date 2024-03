La calle habla sobre el nuevo carril bici de Fomento: ¿Qué opinan ciclistas, peatones y conductores?

"Sacar el carril bici de la acera es necesario. De vez en cuando hay sustos, te estampas con peatones que no miran por dónde caminan". Esta fue la reacción de David Falcón, uno de los usuarios del carril bici de Fomento, al conocer que las obras que servirán para trasladar el itinerario ciclista de la acera de Rodríguez San Pedro a la carretera comenzarán en septiembre. Sin embargo, este plan del gobierno local, que mantendrá los dos carriles para vehículos y cambiará los aparcamientos en batería por otros en línea –a excepción de los de movilidad reducida–, genera dudas entre quienes utilizan los coches. "No es una decisión acertada porque ya tenemos problemas de aparcamiento en Gijón", expresa Francisco Javier Arranz, uno de los conductores que circulaba ayer por esta vía en la que el Ayuntamiento realizará un vial segregado similar al del paseo del Muro, con aglomerado rojo y separadores. El proyecto, en el que es incluye la creación de nuevas plazas de aparcamiento en Pintor Mariano Moré y el entorno del Museo del Ferrocarril para compensar las que se perderán, ya está redactado y tendrá un coste de 612.00 euros, como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

La decisión, que llega tras las numerosas peticiones que alertaban de los inconvenientes que genera el actual carril bici para los peatones y los ciclistas, fue celebrada por gijoneses que utilizan Rodríguez San Pedro con asiduidad. "Me parece buena idea porque creo que la acera debe estar para los peatones exclusivamente", comenta Ángel Santos, quien señala que "esto, que es una línea de pintura encima de una acera, yo no lo considero un carril bici". Además, entiende que las obras deben iniciarse con rapidez cuando la Autoridad Portuaria, de la que depende esta acera y su mantenimiento, entregue los correspondientes permisos al Ayuntamiento. "No creo que haya que esperar, se debe hacer lo antes posible", añadió.

De acuerdo con sus palabras se muestra el ciclista Avelino González, quien recorre habitualmente el centro de la ciudad con su bicicleta. "En este trozo de Las Letronas hay un caos, porque se acumulan los turistas. Así que perfecto, porque aquí hay que ir un poco despacio", aseguró González, que entiende que "está claro que tenían que haberlo mejorado desde hace mucho tiempo". "No había quien anduviese por las baldosas que hay sueltas", explica.

Por su parte, Raffa Fernández, miembro de la junta directiva de la asociación Asturies ConBici, aplaude que se saque de la acera el espacio reservado para las bicicletas y los patinetes eléctricos. "Era urgente. Teníamos el mayor punto negro para ciclistas aquí, porque había un montón de accidentes por atropellos a peatones", recalca Fernández, que no está de acuerdo con la conservación de los dos carriles para vehículos. "Con uno sería suficiente para el tráfico que hay y haría que corrieran menos. El gran problema es que a veces, sobre todo por la noche, van muy rápido, y eso supone un peligro", sostiene el representante de esta asociación de ciclistas. Donde sí se eliminará uno de los carriles, además de la mediana, será en el tramo de los Jardines de la Reina, en dirección a Marqués de San Esteban desde la calle Muelle de Oriente. "Está bien. Esa era nuestra petición", indica Fernández.

Sin embargo, los conductores se muestran recelosos por la pérdida de espacio para el estacionamiento que conlleva el cambio de los aparcamientos en batería por otros en cordón. "No se deberían tocar, no es igual aparcar en batería que en línea. Somos muchos y no hay sitio", lamenta Miguel Paniagua, extremeño que vive en Gijón desde 1980. Así lo entiende también el taxista José Antonio Aller. "Para los vecinos será un fastidio tener menos aparcamientos", manifiesta el profesional, que confía en que las obras no le generen molestias para desempeñar su trabajo. "Mientras los carriles sean lo suficientemente anchos, no hay problema", resalta. Tampoco están de acuerdo con el carril bici exclusivo de Fomento algunos viandantes como María Rocío Fernández y Antonio Miñarro. "No era necesario porque hay suficiente espacio en la acera para que la gente y las bicicletas pasen", dicen, antes de agregar que "vinimos muchas veces en bicicleta y en el Muro es un peligro porque los coches están encima". "Es más seguro el que hay ahora, sobre todo para los que van con niños", aseveran.