El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el "apuñalador del tute": esta es la pena que tendrá que cumplir

Punto y final al caso del "apuñalador del tute". El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del hombre que atacó con una navaja en el cuello a un conocido suyo tras haber tenido con él una disputa tras una partida de cartas en la calle Fuente del Real, a la puerta de una cafetería. El procesado, cuyo caso fue desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, había sido condenado a siete años de cárcel por intento de homicidio por el ataque sobre su compañero y a otros siete meses por resistencia grave a la autoridad, ya que el día del ataque, el pasado 6 de abril de 2021, se fue a refugiar a su casa donde fue detenido.

Varios agentes de la Policía Nacional tuvieron que reducirle, ya que les recibió con violencia y armado con un cuchillo. Les llegó a insultar de forma grave, pero al final pudo ser reducido y finalemnte detenido. Se decretó, poco después su ingreso en prisión a la espera de juicio.

Aunque los hechos dejaban poco lugar a las dudas, el procesado decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que las pruebas no se habían deliberado de forma correcta, tanto para el delito de intento de homicidio como para el de lesiones. Él pedía ser condenado por un delito de lesiones y no por intento de homicidio, ya que en el juicio explicó que no tenía intención de acabar con la vida de su conocido. Respecto a lo del cuchillo con el que recibió a los agentes dijo que era porque estaba pelando una manzana. Un extremo que no comparte el Tribunal Supremo que remarca "inequívocamente" el dolo homicida del procesado, que seguirá, por tanto, en la cárcel de Asturias, donde ingresó tras los hechos.