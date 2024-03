El Tren de la Libertad "sigue arrollando" diez años después: "Hicimos lo que había que hacer y lo hicimos bien"

El 31 de enero de 2014 más de 150 feministas partieron en tren desde Gijón para exigir en Madrid el freno a la derogación de la Ley del aborto que proponía el por entonces gobierno de Mariano Rajoy. Todavía no se había abierto la Variante de Pajares, pero aquel tren fue arrollador. Tanto, que espoleado por más de 30.000 personas logró llevarse por delante la reforma legislativa y a Alberto Ruiz Gallardón, que era el ministro de Justicia del PP. Hoy, una década después, y aunque a diferente velocidad y por otras vías, aquellas viajeras demuestran que "sigue siendo arrollador". Esta tarde, varias decenas de ellas fueron homenajeadas en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Fue el silbato de partida de los actos municipales del 8M, que este año, para recordar la efeméride, tienen como protagonistas a las integrantes del Tren de la Libertad, que es como hoy se las conoce. "Hicimos lo que había que hacer y lo hicimos muy bien. Aquel tren fue el germen de las grandes manifestaciones feministas de los últimos años", celebraba esta tarde Pilar Fernández Díaz, entonces secretaria de la tertulia feminista Les Comadres, impulsora junto a la Mujeres por la Igualdad de Barredos (Laviana) de aquel convoy violeta.

Fernández Díaz fue, precisamente, la encargada de relatar cómo se fraguó aquel día histórico para el movimiento feminista, el 26 de diciembre de 2013, solo unos días después de que se conociesen los planes del PP de derogar la ley del aborto, en una comida conjunta de Les Comadres con Mujeres por la Igualdad de Barredos. "Salimos de la comida con todo ya planeado: teníamos el destino, el medio de transporte, el nombre y el objetivo, entregar en el Congreso de los Diputados un escrito elaborado por nuestra comadre Alicia Millares para hacer llegar a la política nuestra frontal oposición a la propuesta del Partido Popular", relató.

Como ya es sabido, aquel viaje acabó convirtiéndose en la que hasta entonces había sido la manifestación feminista más multitudinaria de la historia de España. "Es considerado por algunas expertas como el inicio de la cuarta ola del feminismo", ensalzó la alcaldesa, Carmen Moriyón, del que, también, es señalado como el germen de los grandes movimientos por el 8M y contra la violencia de género.

"Desde que lo organizamos hasta que llegó el día de partir de Gijón, las emociones fueron en aumento. Pero la llegada a Valladolid, un día antes de hacer parada en Madrid, con tanta gente el andén esperándonos... Yo pensé que nos iban a abuchear, pero nos cayó una ovación que me emocionó muchísimo", recordaba esta tarde María Luisa Díaz, una de las comadres que participó en la recepción municipal. "Ver a la sinfónica tocando cuando llegamos a Atocha me hizo llorar. También me tocó mucho que personalidades como Pilar Bardem estuviesen allí con nostras", evocó su compañera Nieves López, a su lado.

Otra que recordó con emoción la llegada a Atocha fue la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, una más en aquel viaje a Madrid, que hoy estuvo en el acto. "Al entrar en la estación, por megafonía dijeron: 'Ha llegado el Tren de la Libertad'. Fue...", afirmaba la regidora, que no duda en señalar aquello como "el primer gran movimimiento" del feminismo.

Aquel tren, como decíamos, arrolló a Gallardón y a aquel intento de reforma legislativa. Si bien, como las propias feministas se encargaron de recordar, el convoy no puede frenar. "N oes de recibo que en el siglo XXI haya mujeres víctimas de trata por la prostitución; no es de recibo que existan los vientres de alquiler; ni es de recibo que los jóvenes tengan en la pornografía su escuela de educación sexual o que las mujeres sigan ganando menos por hacer el mismo trabajo que los hombres", advertía Begoña Piñero, junto a Fernández Díaz, quienes tienen claro cuál ha de ser el próximo destino del feminismo: "Convertir en constitucional el derecho al aborto".

La recepción oficial fue el primer acto del 8M, que este año lleva por lema "Tren de la Libertad. Destino Igualdad". "Os habéis convertido sin pretenderlo en un ejemplo de unión, de lucha y de reivindicación de los derechos de las mujeres. Gijón quiere agradeceros vuestro esfuerzo y compromiso", ensalzó la alcaldesa, Carmen Moriyón, que también destacó que las integrantes de aquel convoy tienen desde 2016 un parque dedicado a ellas en Gijón, el Solarón.

Tras el acto estaba previsto que a las 19.00 todas acudiesen a la Escuela de Comercio para asistir a la proyección del documental "Yo decido. El tren de la libertad", que recuerda la marcha.