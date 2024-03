Decanos, docentes y empresas consideran "necesario" el nuevo parking en la Laboral

En la parroquia de Somió entienden que el proyecto del nuevo aparcamiento disuasorio no afecta a sus propias reivindicaciones para el Parque Tecnológico, para el que piden, en su parte ampliada, incluir algunos servicios que puedan beneficiar a los vecinos, como un servicio de Correos. "Supongo que por la zona no nos perjudica en nada y que será un servicio más para la gente que frecuenta la zona. Tiene lógica que quieran ampliar espacios para garantizar que el parque y las nuevas empresas tengan éxito", explica Soledad Lafuente, líder vecinal, que intuye también que el proyecto, por su planteamiento, también podría darles servicios a ellos. "Al ser un aparcamiento disuasorio, tendrá que estar conectado con otros transportes, así que quizás los vecinos podamos ir allí a coger un transporte público. Parece una mejora añadida a lo que ya teníamos", explica, si bien espera que el diseño de la explanada "no genere un impacto visual" con el resto del entorno. Por su parte, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, espera poder debatir esta idea en el consejo sectorial de Movilidad, y se muestra por ahora extrañado por no figurar esta idea en la hoja de ruta con la que se trabajaba ahora para los aparcamientos disuasorios. "Parece que se están replanteando espacios continuamente", lamenta. Señala como una "prioridad" la idea de "definir espacios y usos" para este tipo de proyectos, así como "resolver el compromiso con la zona rural" en cuanto al transporte y el modelo que se implantará en el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal. "Si no se hace, estos espacios carecen de sentido", afirma.