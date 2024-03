Gijón inicia las protestas por el fiasco del vial de Jove cortando la entrada a El Musel

"Le pido a Adrián Barbón que sigamos juntos en esta pelea. Debe ser nuestro máximo interlocutor ante el Ministro para replantear esta locura. Esto es una sinrazón". Con esta contundencia se manifestó ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, respecto al fiasco del vial de Jove. Y lo hizo en la que fue la primera protesta del movimiento vecinal por el anuncio del Ministerio de Transportes de que el vial de Jove se licitará como una carretera a cielo abierto y no como un túnel como se había prometido, ante el riesgo que esta estructura entrañaría para 150 viviendas y una residencia de ancianos. Esta primera movilización surgió fruto de la frustración ciudadana. LA NUEVA ESPAÑA había convocado a representantes vecinales en el entorno de El Musel para realizar con ellos un reportaje que pusiese rostro al problema de la contaminación en la zona Oeste. Poco a poco, a lo largo de la mañana se fueron sumando más y más personas. Tanto, que desbordó todas las previsiones y durante algo más de diez minutos los vecinos y representantes políticos llegaron a cortar los accesos por la rotonda del Arbeyal al puerto de El Musel sin que se registrase ningún incidente.

A la cita acudió el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón, Manuel Cañete. Tildó de "afrenta" el cambio para el vial de Jove. "Vamos a responder con la contundencia que haga falta", clamó en el Arbeyal, donde también exigió más implicación al presidente del Principado, Adrián Barbón, que se mostró ayer tibio respecto a lo anunciado por la cartera del socialista Óscar Puente. "Tiene que dar la cara por Asturias y por Gijón y tiene que mostrar la contundencia que le pedimos los vecinos. Hasta ahora, no la hemos escuchado", expresó Cañete.

Moriyón pide a Barbón que medie para que Puente "entre en razón"

El líder vecinal estuvo una hora después en la sede de la FAV donde se convocó una reunión de urgencia para explorar medidas. Lo primero será una reunión el próximo lunes en el Ayuntamiento con Moriyón para conocer de primera mano las cuestiones técnicas del nuevo proyecto para el vial, que se licitará en 2025 y por 70 millones de euros. Desde la FAV se exigirá una reunión urgente con Barbón y sopesan, en el caso de no obtenerla, seguir la agenda del Presidente para que "escuche a los vecinos". La reunión ayer en la sede de la FAV se prolongó durante cerca de dos horas y acudieron no solo representantes de los barrios, sino también de la zona rural. El encuentro sirvió para poner encima de la mesa varias propuestas para hacer reivindicaciones que tendrán lugar, en principio, ya tras la Semana Santa. Se habla de cortes de tráfico y diferentes acciones presenciales por la zona Oeste, así como una asamblea vecinal en Jove. "Los vecinos sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos que los políticos se pongan las pilas y estén en la cabecera", recalcó Cañete.

VÍDEO: Pablo Palomo / FOTO: Ángel González

En la protesta del Arbeyal estuvieron representantes de todos los barrios de la zona oeste. Todos mostraron su indignación. "Esto es una bofetada a nuestras aspiraciones y parte a la zona por la mitad", lamentó Carlos Arias, líder de La Calzada. "Esta concentración es una pequeña muestra de lo que se avecina. No vamos a ceder con esta aberración", declaró, por su parte, Sotero Rey, de El Muselín. Charo Blanco, de Moreda, dijo que la nueva obra no soluciona el problema. "Mover los camiones de sitio es dejar de molestar a unos vecinos para hacerlo a otros. Es una tomadura de pelo tras tantos años", dijo.

"Se ríen de nosotros. Creo que no se quieren gastar el dinero", enunció, por su parte, Serafín Peláez, vicepresidente de la asociación de vecinos de Portuarios. "Es un fiasco y creo que ni esto van a hacer", lamentó José Ramón Fernández de Jove. Igual de crítica fue Rita Rendueles, de Pescadores. "El peligro para las 150 viviendas es mentira porque de ser así ya tendría que haber salido", dijo. "Vamos a seguir hasta que esto cambie. Echo de menos aquí a Barbón", afirmó José Luis Nicieza, de Veriña. "No sentimos engañados", declaró Luciano González, vicepresidente de la asociación de El Natahoyo. "El vial de Jove es una parte del problema. Haremos una gran manifestación en mayo contra la polución", finalizó José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma contra la Contaminación.

Moriyón mostró su firme rechazo a lo planteado por Transportes. "Un día después del golpe recibido en Madrid estamos aquí y quiero decir que tanto el consejero –Alejandro Calvo– como yo le dijimos al secretario de Estado –José Antonio Santano– que estaba trasladando los camiones de un sitio a otro y que eso no podía ser. Y no va a ser", afirmó, secundada por los concejales foristas Jesús Martínez Salvador, María Mitre, Gilberto Villoria, así como por el diputado regional, Adrián Pumares. "Vamos a estar con los vecinos y no vamos a bajar la cabeza ante el Ministerio una vez más", prosiguió Moriyón que pidió a Barbón, su mediación. "Le pido que nos sentemos juntos y hagamos entrar al Ministro –Óscar Puente– en razón, que sea nuestro interlocutor. Tiene que haber otras soluciones. Un vial en superficie que es una rotonda no puede ser para sacar el tráfico. Cambiar los camiones de un sitio a otro no puede ser", zanjó.

Al Arbeyal acudieron todos los partidos del Pleno. Por el PP estuvo el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles. Por parte del PSOE, estuvo Luis Manuel Flórez, "Floro", el portavoz de los socialistas, así como los concejales Tino Vaquero, Ramón Tuero y Jacobo López. También, el secretario general de la Agrupación Socialista y diputado autonómico, Monchu García. Por parte de Izquierda Unida acudieron el portavoz, Javier Suárez Llana, así como la concejala Noelia Ordieres, También estuvo el número "tres" Alejandro Farpón. De Podemos fue la portavoz, Olaya Suárez, mientras que por Vox acudieron tres cargos del partido: Ignacio García, José Ramón García y Marisa Menéndez.

