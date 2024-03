Forjada la gran alianza contra el vial de Jove en superficie: la postura de Barbón con los vecinos y la carta y petición de encuentro de Moriyón

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, asumirá el papel de "interlocutor" con el Ministerio de Transportes para garantizar que la idea de crear un vial de Jove en superficie como acceso a El Musel se retire definitivamente y para que, mientras se estudia la viabilidad de un soterramiento, se presenten también soluciones "a corto y medio plazo" para sacar "cuanto antes" el tráfico pesado de Príncipe de Asturias. Así lo hizo saber ayer el dirigente socialista tras la reunión mantenida con representantes vecinales, una cita en la que adelantó que, si bien considera que el ministro Óscar Puente y su equipo merecen "una oportunidad" para dar con una solución (recordó que lleva pocos meses en el cargo), sí tiene previsto instarles a "depurar responsabilidades" sobre el fiasco en la licitación de la obra soterrada, anulada por su presunta inviabilidad técnica. "Se debe saber de dónde sale el proyecto y quiénes lo plantearon", reconoció.

Barbón estuvo acompañado por el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, y por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García. Por la parte vecinal, acudieron a la cita los presidentes de las federaciones de asociaciones de la zona urbana y la rural, que son, respectivamente, Manuel Cañete y Miguel Llanos. Junto a ellos, estaban Carlos Arias (líder vecinal de La Calzada, promotores de la cita), José Ramón Fernández Puerta (Jove), Víctor Jesús Vázquez (Portuarios), Sotero Rey (El Muselín), José Luis García Nicieza (Veriña), Jennifer González (El Lauredal) y José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma contra la Contaminación.

Cañete y Llanos coincidieron en que se trató de un debate "constructivo" (el propio Barbón agradeció "el buen tono" de todas las partes) y se mostraron por ahora conformes con una cita que, a su juicio, acerca ya mucho la idea de desterrar definitivamente un vial de Jove en superficie. "Pero ahora, ¿qué?", se preguntó, no obstante, el líder de la federación de la zona urbana, que sí se mostró conforme con la predisposición que, dijo, mostró el Presidente para organizar "una reunión a tres" con el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio. "Hay que sacar los camiones de Príncipe de Asturias ya", reivindicó el líder vecinal, cuyo grupo propuso también el "desdoblamiento urgente hasta Veríña", estudiar el acceso a El Musel por Aboño "y poner en servicio la Zalia lo antes posible". A juicio de Cañete, además, el informe que desestima el soterramiento del vial debe "valorarse", ya que los vecinos insisten en que la ingeniería actual sí puede dar soluciones para casi cualquier tipo de obra. Sospecha, en cualquier caso, que "esto estaba orquestado desde Madrid para volver a la casilla cero", pero agradece la "buena sintonía" con el Principado.

Llanos, por su parte, salió de la reunión también conforme. "Tiene buena pinta, atendió a todo lo que pedíamos", agradeció. Detalló, que, aunque la competencia de presentar alternativas corresponde a los técnicos su grupo planteó ideas como "desdoblar" los accesos por Aboño y no renunciar nunca al soterramiento en Jove aunque sea como solución a largo plazo. Sobre Aboño, no obstante, aclaró que "hay que estudiar primero cómo afectaría a Veriña", si bien señaló que en este entorno "no hay viviendas que puedan verse afectadas".

El Presidente afirmó que trasladará esta opción de derivar los accesos a Aboño al Ministerio, "porque así lo piden los vecinos", pero aclaró que esta alternativa, en realidad, se divide en varias. "Vamos a trasladarle (la idea) al Ministerio porque se tiene que estudiar, pero no solo hay una posibilidad dentro de Aboño, hay varias, incluso con un túnel cerrado y reequilibrando los tráficos, y de tal manera que afecto lo menos posible a otras zonas", señaló.

Barbón, en cualquier caso, lo que plantea que instar a Transportes a plantear alternativas y desechar definitivamente la solución que planteaban, una idea que el socialista entiende que presentaron porque era "lo más rápido", pero que ya no se debe contemplar. "Todas estas ideas las trasladaremos, pero tenemos que pedirles alternativas más a corto plazo. Hay que buscar planteamientos que permitan sacar cuanto antes la circulación de camiones por avenida Príncipe de Asturias", afirmó el socialista, que asume la petición que se le había trasladado desde Gijón para ejercer de mediador: "Quiero decir públicamente a los vecinos y vecinas afectados que no crean que miramos hacia otro lado con este tema; todo lo contrario, lo vamos a tomar como un tema de legislatura clave".

Aunque Adrián Barbón entiende que no procede señalar como culpables al ministro Óscar y al secretario de Estado José Antonio Santano, sí señaló ayer que el trato que se brinda desde Madrid a Asturias es mejorable. "Hay que darles una oportunidad (al ministro y al secretario) para enmendar una deriva que en mi opinión no ha sido buena del Ministerio con Asturias", reconoció el Presidente: "Me dan igual los signos políticos". Sobre Puente y su equipo, de hecho, se mostró agradecido por "ir de frente" y reconocer los errores de base con los que se había proyectado la obra en su día. "Creo que han sido sinceros con nosotros, porque si había este riesgo de que una adjudicación fuese una ficción y que la obra se iba a paralizar a los dos meses, pues yo prefiero que me digan la verdad ahora y me expliquen que supone un riesgo. Mejor eso a que luego caiga un edificio; eso ya sí que no tiene solución", aclaró.

Por lo demás, Barbón reconoció que el fiasco con la licitación ahora ya disuelta es "una malísima noticia" y que su equipo "comprende y comparte" la "lógica decepción y el cabreo de los vecinos". "La notifica fue un jarro de agua fría que no podemos negar y evidentemente genera una enorme frustración", concedió. Señaló, no obstante, que el informe que avala la decisión de abandonar la obra de soterramiento tal y como estaba planteada hasta ahora parece certero. "Solo leyendo la primera línea, la consejera de Transición (Nieves Roqueñí), que como saben es ingeniera de minas, ya dijo: ‘Solo con esto, todo el proyecto ya se cae’". De ahí que, aunque prefiera ser "prudente", entienda la importancia de "depurar responsabilidades" para saber "quién y cuándo" avaló dar de paso esa licitación.

En cualquier caso, Barbón explicó que se alinea con la posición vecinal: "Si a ellos no les vale el vial en superficie por el trazado que planteó el Ministerio el otro día, a nosotros tampoco". A su juicio, sacar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias es ahora "una prioridad" porque "ya no es solo un problema de salud pública, sino un problema de convivencia, un problema de calidad de vida para toda la zona Oeste". Se comprometió a actuar como "altavoz".

Moriyón exige reunirse con Óscar Puente en abril y decidir qué obra hacer este año

Tal y como había pactado el gobierno local con los vecinos en su reunión del pasado lunes, la alcaldesa, Carmen Moriyón, cumplió ayer ese compromiso enviando por la mañana dos cartas, una al presidente Adrián Barbón y otra a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, en la que les comunica que "una ronda en superficie en Jove" es una "solución inaceptable para Gijón". Pide, por tanto, que el Presidente la ayude para que el ministro Óscar Puente la reciba en abril y a Santano le urge que todas las partes implicadas den con una solución definitiva y consensuada con los vecinos este año.

El estilo de ambas cartas es similar y Moriyón se tutea con los dos interlocutores. Al secretario de Estado le dice que, tras la reunión de la semana pasada (donde se le comunicó al gobierno local que la licitación de obra hasta ese momento en marcha para un vial de Jove soterrado se abandonaba por su supuesta inviabilidad técnica del proyecto), "la decepción de Gijón" con cómo se ha gestionado el plan es "absoluta". "La ciudadanía está cansada de esperar por una obra que tu propio equipo ministerial calificó como ‘indudablemente necesaria’ y cuyos inicios se remontan a hace treinta años", le señala en su escrito. "La solución propuesta (...) es desplazar el tráfico, en lugar de por el túnel que estaba previsto, por una ronda en superficie en el barrio de Jove. Esa solución es inaceptable para Gijón", añade. La Regidora traslada al secretario, también, una petición para que la alternativa que se acabe eligiendo se blinde no más allá de este 2024: "Es imprescindible que en este año podamos alcanzar una solución de consenso que las vecinas y los vecinos, con toda justicia, demandan desde hace tanto tiempo".

A Barbón, por su parte, Moriyón le traslada también la "decepción" de la ciudad, expresándose en términos similares, pero pidiéndole en este caso que actúe como mediador y que la ayude a reunirse el ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente. Le escribe: "Llegados a este punto, constatado el rechazo unánime de la sociedad gijonesa a un vial o ronda en superficie (...) y dado que la búsqueda de soluciones alternativas para eliminar el tráfico pesado con origen y destino en el Puerto de El Musel corresponde al Ministerio de Transportes, te solicito por la presente tu intermediación". Esa labor tendría como objetivo que el ministro reciba a su equipo casi de inmediato, "a lo largo del mes de abril". Sobre la parte de la intermediación, el propio Barbón ya anunció ayer, tras reunirse con los vecinos, que asume esa petición y que se dirigirá también él al Ministerio, si bien explicó que quizás no sea necesario que Puente esté presente en una reunión ya a corto plazo. "Creo que no habrá problemas con el ministro, pero cuando tenga una solución. Quizás en esta primera reunión, para estudiar alternativas, no haga falta. Pero la solución definitiva, en mi opinión, sí la debería presentar el ministro", valoró el Presidente.

En ambas cartas, que ocupan una única página en tres párrafos, Moriyón incluye una misma frase de diagnóstico: "Hoy, como sabes, más de 1.000 camiones atraviesan cada día la avenida Príncipe de Asturias, la arteria principal del barrio de La Calzada". Señala también que, viendo el "rechazo unánime de la sociedad gijonesa" a la idea del vial en superficie, urge ahora, "a la mayor brevedad posible", estudiar nuevas alternativas. Al secretario de Estado, no obstante, le agradece la "amabilidad" con la que recibió en Madrid a su equipo y en la misiva a Barbón se lamenta de que los mismos equipos técnicos que "aprobaron el proyecto en 2021" y "lo lanzaron" en 2023 sean los que ahora "dictaminan que es imposible" de realizar.