Los vecinos inician hoy su ofensiva por el vial de Jove: "Hemos llegado al límite"

Una asamblea abierta en El Lauredal, en Tírate al Matu, a las 19.30 horas, decidirá hoy el rumbo del entorno vecinal a seguir tras el fiasco por el vial de Jove. Se espera la asistencia de todas las asociaciones de la zona oeste e integrantes de la directiva de la federación vecinal de la zona urbana, la FAV, así como de particulares que hasta ahora no habían formado parte activa de las primeras protestas. Será, por tanto, el primer paso decidido hacia la creación de ese "frente común" que se reivindica desde los barrios para lograr, por un lado, tumbar definitivamente la idea de un vial de superficie por Jove para el tráfico pesado de El Musel y, por otro, retirar "cuanto antes" el paso de camiones por Príncipe de Asturias. Hoy mismo, de hecho, se espera cerrar un primer calendario de movilizaciones, que por ahora se marca ya la idea de una gran manifestación el próximo 18 de mayo, cuando ya estaba previsto organizar la protesta anual contra la contaminación. "Da la sensación de que vivimos en una ciudad paralizada, y quizás ahora sea el momento de que despierte. Los propios ciudadanos debemos ser quienes digamos que ya basta. En la zona oeste hemos tenido mucha paciencia y toca reclamar lo que nos merecemos", justifica Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada.

Fue la asociación de este barrio, de la mano de los vecinos de El Lauredal y de la propia FAV, quienes plantearon la idea de una asamblea abierta que, se espera, vaya a estar bastante concurrida. "Es una idea que ha surgido de todos y esperamos poder salir con un calendario de movilizaciones. Queremos que los políticos pongan urgencia en dar con una solución", razona Arias, que explica que en La Calzada nota estos días el "cansancio" de un barrio que "ha llegado a su límite" de paciencia. "Hay otros proyectos, como la ecomanzana y la zona de bajas emisiones, pendientes del nudo gordiano que está siendo ese vial. No podemos seguir esperando ‘sine die’. Los camiones tienen que dejar de pasar por Príncipe de Asturias", defiende. Sospecha que ese hartazgo es extensible a toda la zona oeste, que lleva "muchos años aguantando desmanes" y sintiéndose "huérfana" por parte de las administraciones. "Nos jugamos mucho con esto y tenemos que reclamar todos unidos. Somos gente obrera, trabajadora y honrada, y no nos merecemos esto. La contaminación afecta a todo Gijón, pero no debemos perder el foco: no sé si Gijón es consciente de lo mucho que se ha sacrificado a la zona oeste", concluye.

La reunión de la junta directiva de la FAV, prevista para hoy, se ha trasladado directamente a esta asamblea como gesto de apoyo. "Queremos escuchar a los vecinos. Tenemos la primera percepción clara de que la propuesta del vial en superficie es algo que se rechaza completamente, pero lo realmente preocupante es que el Ministerio (de Transportes) lo que ha venido a comunicar es que la inversión no va a ver la luz y que descarta cualquier solución de soterramiento. Eso nos regresa a la casilla de salida, y no puede ser", argumenta Manuel Cañete, presidente de la Federación, que ve "lógico" tanto el rechazo general a la solución en superficie como al hartazgo de los vecinos del entorno. "Ahora lo que tenemos que meternos todos en la cabeza es que hay que pelear. Todo esto lo liderará la zona oeste, pero se tiene que involucrar todo Gijón. Hay que forzar a las administraciones a hacer su tarea y exigir quitar ya el tráfico de camiones por Príncipe de Asturias", añade.

Cañete, además, planteará hoy a los asistentes "reflexionar" sobre el "alcance real" de esta polémica. "Siento que estaba todo bien orquestado, que querían paralizar una inversión que no querían ejecutar. Y eso es un problema para Gijón, pero también para toda Asturias, porque hablamos del acceso al Puerto", justifica. A su juicio, lo urgente hoy será exigir una reunión a tres (con Principado, Ayuntamiento y Ministerio) "en menos de un mes" y consensuar movilizaciones ciudadanas "que no desgasten" pero que le den una visibilidad constante a la polémica. Desde la FAV se dará también cuenta de las reuniones con el gobierno local y con el presidente Adrián Barbón celebradas recientemente. Todo apunta, también, a que la protesta convocada hace semanas para el 18 de mayo por la Plataforma contra la Contaminación será ahora una de las citas claves contra el vial de Jove en superficie.

Cristina Suárez, de la asociación cultural "Cilúrnigos" de El Lauredal, espera que la cita de hoy sirva también para hacer pedagogía. "Mucha gente todavía no sabe bien qué trazado tendría este vial ni qué se quería hacer antes y qué ahora. Hay que explicarlo bien. Después, queremos tener ya un calendario de protestas y actividades para tumbar el proyecto en superficie. Sería un agravio tremendo", razona la representante, que explica que su entorno es "uno de los más contaminados de Europa". "Y si encima nos quitan lo único que teníamos, que era la tranquilidad de estar en una zona suburbana... La gente está muy quemada", asegura. A su juicio, la polémica del vial ha podido ser "la gota que colma el vaso" y ve necesario "aprovechar" la indignación de los vecinos, aún reciente, para forzar cambios: "Es ahora o nunca". "Tenemos que pensar cómo hacer manifestaciones contundentes y con todos unidos, tanto asociaciones como partidos y vecinos en general, porque no todos están en las asociaciones. Tenemos que sumarnos todos", aporta, por su parte, Álvaro Tuero, líder de El Natahoyo.

El Partido Popular cita a los barrios de la zona oeste para estudiar nuevas acciones políticas

El Partido Popular ultimaba ayer una reunión con representantes vecinales de la zona oeste para reunirse, a poder ser hoy mismo, y debatir con ellos nuevas acciones políticas respecto al fiasco por el vial de Jove. Se espera que pueda estar presente en esta reunión el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, por lo que la cita podría implicar la presentación de nuevas medidas ante la Junta General del Principado. La semana pasada, de hecho, desde el otro partido del gobierno local, Foro, el también diputado Adrián Pumares anunció dos medidas. Mañana, en sesión plenaria, pedirá al Consejo de Gobierno su valoración a "las mentiras", en sus palabras, del PSOE en relación con las obras del vial de Jove –su partido es muy crítico con que la licitación de la obra se anunciase a las puertas de la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos– y, el miércoles, presentará una proposición no de ley (PNL) para "reprochar el fraude electoral que supuso el cambio del proyecto del vial de Jove tras la campaña electoral" y exigir "responsabilidades".

