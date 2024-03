El ingeniero jefe que supervisó el vial de Jove: "El plan superó todos los filtros"

El proyecto del vial de Jove que acaba de liquidar el Ministerio de Transportes "superó todos los filtros" y fue "supervisado y aprobado" por todos los organismos competentes. Lo integran "cientos de páginas" que avalan su "viabilidad técnica" y su seguridad de construcción. A la contra, el informe que justifica ahora el desistimiento de la licitación "no está argumentado" y utiliza justificaciones "ambiguas" que no se acreditan "de manera científica". Así lo piensa, al menos, César Fernández-Nespral, quien fue hasta hace un par de años el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias y, por tanto, una de las principales autoridades técnicas que dio de paso el plan, en su caso, avalando el proyecto de construcción en agosto de 2021. Aclara, no obstante, que detrás de él había todo un equipo supervisando un proyecto que licitó la Autoridad Portuaria. "El proyecto fue aprobado con todo un equipo de supervisión detrás. Una obra de este tipo se puede hacer. Otra cosa es que se pueda pagar", valora.

Fernández-Nespral parte de una premisa que ya han puesto sobre la mesa desde el entorno vecinal y político: la viabilidad técnica del plan. "Yo en este proyecto participé indirectamente, pero recuerdo que llevaba pantalla con pilotes, que es el método más seguro para edificar. Los metros de Madrid se hacen con esta técnica, igual que muchas otras obras. No puede ser Jove un sitio excepcional en el mundo mundial", explica.

No acaba de entender este ingeniero que se hable ahora de un riesgo en edificaciones que, a su juicio, no acaba de quedar probado. El informe que se ha acompañado a la decisión de desistir el contrato de licitación ocupa 45 páginas y resume tanto los presuntos fallos del proyecto como la alternativa en superficie que tanto vecinos como gobierno local ya rechazan. Ese documento hace referente a otro estudio técnico encargado para este fin –pero no lo reproduce en su totalidad– y el aviso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) alertando que el plan, a su juicio, no está justificado económicamente. Lo que no acaba de convencer al ingeniero jefe es la forma de argumentar una supuesta inviabilidad técnica. "Se habla de 150 viviendas afectadas, pero no detalle en qué grado ni qué cimentación tienen. Si eso no se explica, si no se argumenta técnicamente qué cimientos tienen esas casas y cómo y dónde se apoyan, no se puede asegurar que haya un riesgo, al menos, no desde el punto de vista técnico. Yo puedo tener riesgo de que me atropellen si salgo a la calle", aclara. No entiende, por ejemplo, que ese nuevo informe recoja que "se sospecha de posibles afecciones" en la cimentación de la Torre Horizon. "Un proyecto supervisado y aprobado por Carreteras no puede contraponerse a un informe que se basa en ‘sospechas’. No sé si hay otro informe más técnico de 800 hojas guardado bajo llave, pero lo que se ha sabido hasta ahora no son argumentos", aclara el gijonés.

Lo mismo podría señalarse del apartado geotécnico de este informe que tumba el plan del vial soterrado, que alega la "insuficiencia" de estudios y ensayos. "¿Por qué insuficiente? ¿Según quién? Eso no se puede incluir en un informe técnico. ¿Acaso no es conocido el subsuelo de Gijón? Yo creo que sí, pero en cualquier caso que un informe diga que no sin razonar el porqué no me sirve", detalla el ingeniero, que recuerda que el proyecto del vial tenía anexos específicos sobre este apartado geológico. En cualquier caso, aclara, hacer un túnel artificial no sería más complejo que obras de mayor calado que sí se pudieron hacer en la ciudad, como el metrotrén o el aparcamiento subterráneo del Náutico. "Hablábamos de un semitúnel cubierto por una pantalla de pilotes y eso es de lo más seguro que se puede hacer cerca de edificaciones, es perfectamente viable. El vaciado del Vasco en Oviedo también se hizo así. ¿Qué tiene Jove de especial?", se lamenta Fernández-Nespral, que accedería a debatir detalles del proyecto con "estudios técnicos, planos y pruebas".

El ingeniero jubilado se muestra también sorprendido con las explicaciones aportadas sobre el tráfico de mercancías peligrosas y especiales. El informe que motivó el desistimiento del contrato señala que las mercancías peligrosas no pueden pasar por un túnel si hay una alternativa "más favorable". "¿Cuál es esa alternativa? ¿Cuatro Caminos? ¿Es más seguro que esas mercancías atraviesen La Calzada?", se pregunta el ingeniero, que en cualquier caso afirma que el proyecto técnico analizó este apartado concreto. Y es cierto, figura en un anexo del proyecto en un informe cuyos técnicos aseguraban la "seguridad" de la infraestructura para estas tareas. Sobre las mercancías especiales, el ingeniero explica que el túnel tenía un tamaño "suficiente" para ellas, y que incluso aunque las más voluminosas no pudiesen pasar –y aclarando que serían las menos– eso no invalida la necesidad de la estructura en su conjunto.

En cualquier caso, insiste el ingeniero jefe en que un proyecto de este calado no sale a licitación sin superar una serie de filtros de acuerdo a la ley vigente. "En proyectos de carreteras, además, son tan largos que se van supervisando según avanza, como con exámenes parciales. Hablamos de cientos de páginas, de mucha gente trabajando en ellas. Lo que está claro es que en superficie la obra es más barata", valora.

