Unanimidad política en Gijón por el vial de Jove: el PSOE se suma ahora a la declaración institucional en el Pleno

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón reivindicará ante el Ministerio de Transportes que el tráfico pesado salga del corazón de La Calzada y que esa salida no sea por un vial de Jove construido en superficie, como es la nueva pretensión ministerial. Un mensaje que se hará realidad este miércoles desde la unanimidad y en forma de declaración institucional para darle la mayor fuerza posible. El PSOE, tal y como acaba de adelantar su secretario general, Monchu García, en Ser Gijón, ha decidido finalmente suscribir la declaración pese a que, en el texto inicial, no se haga referencia a la petición socialista de poner en marcha una mesa de trabajo sobre el vial de Jove abierta a la participación directa de los vecinos de los barrios afectados.

«Nos gustaría que figurase en la declaración pero si no figura no será óbice para que no la apoyemos», sentenció García. El equipo de gobierno de Foro yPP, a través de su portavoz, Jesús Martínez Salvador, se comprometió públicamente a generar un espacio de debate en el seno del Consejo Social. Algo que para el PSOE no es suficiente porque «nuestra apuesta es que los vecinos afectados tengan el protagonismo y en el Consejo están las federaciones vecinales que son interlocutores de ámbito general» y, sobre todo, porque no confían en «las palabras y los hechos de Foro».

El PSOE era el único partido que no había dado el visto bueno inicial a la declaración institucional presentada por el gobierno de Foro yPP. Una situación que llevó al resto de los partidos a reconvertir la declaración institucional en proposición y al PSOE a presentar una proposición alternativa con el único matiz de esa mesa de trabajo vecinal. Ahora ambas proposiciones decaen ante el apoyo de la declaración institucional, que era lo que pedían los vecinos para fijar una posición de unidad de ciudad ante el Ministerio. "Habrá una única declaración, no vamos a poner pegas", concretó el secretario general del PSOE gijonés que sentenció que "no vamos a alargar un debate que solo buscar dejar al PSOE fuera con falseadas. Nosotros dijimos no al vial en superficie desde el minuto cero". La prioridad para el PSOE es buscar alternativas al problema que sufren los vecinos.

Tras esta decisión del PSOE no se reproducirá en el Pleno la ruptura que se vio en la Junta General del Principado cuando el PSOE votó en contra de una propuesta de Foro que hacía hincapié en el "fraude electoral" que había supuesto licitar el vial de Jove soterrado en plena campaña de mayo de 2023. Licitación que ahora se ha paralizado argumentando serios problemas técnicos en el proyecto que ponían en peligro viviendas con su ejecución.