Rato atribuye su fortuna en el exterior al dinero que su padre mantuvo en Suiza

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato eludió responder ayer a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones, entre las que se encuentra la Abogacía del Estado, durante su declaración en el juicio en el que se enfrenta a una petición de 70 años de cárcel por la gestión de su patrimonio personal. El también ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha situado el origen de parte de ese patrimonio en el exterior al dinero que su padre le dejó en Suiza tras su fallecimiento en 1998 y que no había sido repatriado. Otros ingresos procedían, dijo, de la venta de su casa, de dos préstamos "y de un dinero que paga una empresa inglesa" a la sociedad paterna Vivaway, declaró.

"Es conocido que mi padre pagó una multa considerable en el 1968 por tener dinero fuera de España. Pero esa multa nunca le obligó a repatriar el dinero que tenía en Suiza y que nunca repatrió", señaló Rato.

El empresario Ramón Rato Rodríguez San Pedro (Gijón, 1907; Madrid, 1989), padre de Rodrigo, fue detenido y encarcelado en 1966, al igual que uno de sus hijos y un hermano, por decisión del Tribunal de Delitos Monetarios, acusado de evasión de capitales y de movimiento irregular de divisas por sus operaciones en Suiza a través de uno de sus bancos con sede en Ginebra. A resultas de su detención, hubo fuga de depósitos en el Banco de Siero, de su propiedad, lo que propició el cierre e intervención de la entidad asturiana. Ramón Rato permaneció en prisión hasta 1969, cuando se vio beneficiado por el indulto que concedió Franco para dar carpetazo al escándalo Matesa, que afectaba al régimen.

El exministro ridiculiza a la acusación por decir que no vivió en EE UU cuando dirigió el FMI

Según declaró ayer el exministro gijonés, en 1998, al fallecer su padre, y con su madre "enferma", se hizo cargo en nombre de sus otros dos hermanos de la empresa Westcastle: "Y los banqueros de Ginebra, que habían conocido a mi padre, siguieron con ella. No me mandaban dinero de ningún tipo y no introduje fondos", respondió al ser preguntado por su abogada, María Massó Moreu.

Sobre la acusación de que mantenía ocultos los fondos que heredó en 2004 en la Confederación Helvética, Rato ha lamentado que la Fiscalía Anticorrupción le hubiera acusado por este hecho: "Pretenden que no sea un periodo prescrito, pero siempre estuvo con 2,1 millones de euros en su balance. Y cuando veamos la regularización de 2013, veremos que la misma cantidad sigue ahí. Todo en este procedimiento es la búsqueda del tesoro perdido", ha espetado a preguntas de su letrada.

"Compañías históricas"

En el mismo sentido, el que fuera ministro de Economía relató que su progenitor le fue dando a él y a sus dos hermanos "acciones de compañías históricas" por lo que "tenía un tercio de las empresas familiares, pero que no pertenecía al consejo de administración ni tenía poderes empresariales. Tampoco estaba involucrado en el día a día", completó Rato, quien sostuvo que todo ello fue comunicado a Hacienda.

Rato calificó de "sorprendente" la acusación de que no vivía en Washington mientras fue director-gerente del FMI. "O es una falsedad o una tontería". "Tenía escolta, yo no me movía alegremente. Es increíble que puedan decir estas cosas. No sé de dónde sale esta gente. Es fuerte que un funcionario en el ejercicio de su cargo diga que yo he estado en Washington unos pocos días en 2006. Es que nos toman por tontos. Y es muy fuerte que un abogado del Estado diga que Luxemburgo es un territorio opaco para la Hacienda española. Es indignante", prosiguió.

En respuesta a la abogada del que fuera su colaborador y asesor Domingo Plazas, asumió toda la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas en Kradonara, una de las sociedades señaladas por presunto blanqueo de capitales por la investigación: "Todas las decisiones las tomaba yo", aseguró.

La Fiscalía acusa a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios tras ser procesado en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Rato llegó la Audiencia Provincial de Madrid conduciendo su moto.

