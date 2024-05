La planta de metanol, única propuesta para ocupar ese suelo portuario en Aboño

El proyecto para construir una planta de producción de hidrógeno a partir de energía renovable y de metanol utilizando ese hidrógeno verde y CO2 capturado, desvlado por LA NUEVA ESPAÑA, avanza sin obstáculos para implantarse en terrenos portuarios de la explanada de Aboño. El plazo que había abierto la Autoridad Portuaria de Gijón para que otras empresas pudieran pujar por los 41.224 metros cuadrados que ha solicitado en concesión Hymet Musel en Aboño, se ha cerrado sin que ninguna sociedad haya presentado una propuesta alternativa para hacerse con ese suelo. Queda así despejado en gran medida el camino para un proyecto que contribuirá a la reducción de emisiones de CO2 en el transporte marítimo, que es en el que se prevé utilizar el metanol renovable.

El proyecto, promovido por una sociedad filial de Hy Five Hydrogen, perteneciente al fondo suizo White Summit Capital (propietario también de Nortegás) no es el único que ha puesto sus ojos en la explanada de Aboño, donde la firma de Singapur LNG 9 también ha analizado la construcción de una central termoeléctrica de gas natural (ciclo combinado) y una planta para la producción de hidrógeno a partir de gas natural e instalaciones para la captura de CO2, si bien esta compañía asiática no se ha presentado en el trámite de competencia abierto por el puerto a raíz de la solicitud de concesión para la planta de metanol de Hy Five Hydrogen.

Al ser la única alternativa para ese suelo, que hasta ahora sólo se había destinado al acopio de carbón, el proyecto de la planta de metanol está tan sólo pendiente del visto bueno por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón y también de que culmine la tramitación medioambiental.

El proyecto prevé una inversión inicial de 71 millones de euros, contando con una subvención de 15 millones de fondos Next Generation, y la creación de más de 70 empleos. En fases posteriores se contempla la ampliación de la inversión tras la primera fase en la que se instalará un electrolizador de 50 megavatios de potencia para producir hidrógeno verde a partir de energía eólica y solar. El consumo de agua para producir ese hidrógeno rondará el millón de metros cúbicos anuales.

En cuanto al CO2 que se combinará con el hidrógeno para producir el metanol renovable, previsiblemente será de origen biogénico, esto es, el procedente de la descomposición de materia orgánica con la que además de biogás se genera CO2. En todo caso, se prevé que el CO2 sea capturado de procesos industriales en Asturias.

Esa captura de CO2 contribuirá a la descarbonización de las instalaciones industriales que en otro caso emitirían ese gas a la atmósfera y que con el proyecto de Hy Five Hydrogen pasará a ser uno de los ingredientes de un combustible como el metanol que se empleará en el transporte marítimo. La principal naviera del mundo, Maersk, ya está encargando la construcción de barcos que usan este combustible.

