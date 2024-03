El proyecto de metanol en Aboño, de 71 millones, prevé ampliaciones posteriores

El proyecto para construir una planta de producción de hidrógeno verde y metanol en la explanada de Aboño, que promueve Hy Five Hydrogen, perteneciente al fondo suizo White Summit Capital AG (propietario también de la firma con presencia en Asturias Nortegás), está a punto de avanzar con su tramitación ambiental. Se trata de una inversión inicial de 71 millones de euros, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, pero que la empresa aspira a ampliar en sucesivas fases.

En la inicial, subvencionada con 15 millones de euros de los fondos Next Generation, se prevé la creación de más de 70 empleos. El negocio que hay detrás de este proyecto es el del suministro de combustible de origen renovable a los barcos mercantes. El metanol generado a partir de hidrógeno producido con electricidad renovable es ya la apuesta de la principal naviera del mundo, Maersk, para sustituir a los derivados del petróleo como combustible para su flota.

La planta de hidrógeno verde y metanol renovable prevista por Hy Five Hydrogen (a través de su filial Hymet Musel) se proyecta sobre 40 hectáreas de la explanada de Aboño, en terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón. La base del proyecto, en su primera fase, consiste en la instalación de un electrolizador de 50 megavatios de potencia para extraer el hidrógeno que contiene el agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables como la solar y la eólica. El consumo anual de agua para este proyecto rondará el millón de metros cúbicos anuales.

El segundo componente necesario para la producción del metanol es el dióxido de carbono, CO2, que previsiblemente será de origen biogénico, esto es, el procedente de la descomposición de materia orgánica con la que además de biogás se genera CO2. En todo caso, será CO2 capturado de procesos industriales en Asturias.

La base del proyecto es la producción de metanol de origen renovable, lo que contribuirá en un doble sentido a la descarbonización. Por un lado, el del transporte marítimo al sustituir a los combustibles fósiles que actualmente emplean los barcos mercantes. Por otro, contribuirá a descarbonizar procesos industriales en Asturias al utilizar CO2 generado en los mismos.

Para la producción de metanol que se podría alcanzar con este proyecto industrial, podría requerirse más hidrógeno verde del que se generaría en la planta de electrólisis que se proyecta, pudiendo adquirirse el mismo a otros productores.

El de Hy Five Hydrogen no es el único proyecto vinculado al hidrógeno verde que se plantea en el entorno. EdP está impulsando un proyecto para instalar electrolizadores con una capacidad de 150 megavatios, ampliable hasta los 500 en una segunda fase, en terrenos de la térmica de Aboño. Enagás, Naturgy e Ignis también tiene en cartera un plan para instalar electrolizadores en terrenos portuarios asociados a aerogeneradores marinos y en tierra, aunque este proyecto está más retrasado que los de EdP y Hy Five Hydrogen. Por otro lado, también se plantean proyectos que aumentaran la demanda de hidrógeno verde, como es el horno de reducción directa (DRI por sus siglas en inglés) para la factoría de ArcelorMittal en Gijón.

Por otro lado, el de Hy Five Hydrogen tampoco es el único proyecto ligado a la descarbonización en terrenos portuarios. Ionway planea invertir 594 millones de euros en 45,5 hectáreas de la ampliación de El Musel para producir compuestos necesarios para la fabricación de baterías de coches eléctricos. Además, el Puerto ha convocado un concurso para otorgar en concesión otras 12,8 hectáreas en el Muelle Norte para la producción de bases de aerogeneradores marinos.

