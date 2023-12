Una firma vasca invertirá 71 millones en una planta de hidrógeno verde y metanol

El proyecto subvencionado consiste en la instalación de un electrolizador con el que obtener hidrógeno. Ese hidrógeno verde se destinará a uso industrial para autoconsumo y a la producción de metanol. Este combustible, a producirse a partir de una fuente renovable, contribuirá a la descarbonización y transformación del puerto de Gijón y de su industria, se indica en el proyecto, al que el Puerto ha dado su apoyo ante la administración central. El electrolizador, con el que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno mediante el uso de la electricidad, sería un electrolizador con tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM por sus siglas en inglés). La potencia de electrólisis prevista en el proyecto es de 50 megavatios.

Musel Green Met es el nombre del proyecto que está en marcha, y en una primera criba había quedado excluido de la convocatoria de subvenciones del Programa H2 Pioneros. Tras las alegaciones presentadas por la empresa, se autorizó finalmente la concesión de la ayuda enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, en la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconsideró su decisión inicial de excluir de las ayudas a este proyecto tras las alegaciones formuladas por la empresa, en base a las que mejoró su valoración inicial en lo relativo al encaje del proyecto en las prioridades en materia de transición energética y a la planificación y grado de madurez del proyecto, respectivamente.

Hymet Musel S.L., con sede social en Bilbao, está controlada por la firma Hy Five Hydrogen S. L. también radicada en la capital vizcaína. Hy Five Hydrogen desarrolla una estrategia en torno al hidrógeno renovable que se basa en la integración vertical, desde el desarrollo de instalaciones de generación de energía renovable y la producción y distribución de hidrógeno, la infraestructura de almacenamiento, tuberías y suministro a consumidores. La compañía está planteando proyectos de hidrógeno verde a escala industrial en diversas partes de Europa, tanto en la Península Ibérica como en Alemania y Holanda, entre otros países. El objetivo de la empresa es alcanzar una instalación de 1,5 gigavatios de hidrógeno verde a principios de 2023.

La otra línea de trabajo de la compañía es el desarrollo de proyectos para fabricar derivados del hidrógeno para la descarbonización de sectores como el transporte marítimo, la aviación o la industria de fertilizantes. La producción de metanol renovable que proyecta en terrenos del puerto de El Musel es uno de esos derivados.

Entre los usos que se están estudiando para el metanol producido a partir de energías renovables está su empleo como combustible marino en sustitución de los combustibles fósiles que actualmente utilizan la mayoría de los barcos. El proyecto de Hy Five Hydrogen para el puerto de Gijón es uno de los doce que subvencionados en España en la segunda edición de H2 Pioneros.

Tercer proyecto de producción de hidrógeno verde en Gijón, junto a los de EdP y Enagás





El proyecto que promueve Hy Five Hydrogen se suma a los planes que impulsan otros grupos empresariales para producir o consumir hidrógeno verde en Asturias, región que se verá favorecida en el despegue de las redes de hidrógeno verde debido a la concentración de industrias que precisan hidrógeno o que lo van a utilizar para descarbonizar sus procesos. La siderurgia, la industria cementera y la de los fertilizantes son los máximos exponentes a este respecto. El de Hy Five Hydrogen no es el único proyecto que se plantea en la zona de Aboño para producir hidrógeno verde. Fuera de la zona portuaria, EdP también contempla instalar electrolizadores en sus terrenos de la térmica de Aboño para producir hidrógeno verde, una inversión de 244 millones de euros para generar hidrógeno para surtir a otras empresas y para quemarlo en la térmica de Aboño, que en un paso previo se va a reconvertir de carbón a gas. EdP también tiene planes para producir hidrógeno verde en la térmica de Soto de Ribera. El proyecto del valle asturiano del hidrógeno verde de EdP, que incluye la transformación de sus dos térmicas asturianas, y el corredor de transporte de hidrógeno que atravesará Asturias han sido incluidos en la lista de Proyectos de Interés Común de la comisión Europea. Enagás y Naturgy también impulsan un proyecto para producir hidrógeno renovable a partir de la electricidad generada en un parque eólico marino y otro terrestre en Asturias, con una planta de electrólisis que también estaría instalada en terrenos portuarios de Gijón.