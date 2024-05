Herminia Luque recibe en Gijón el premio Rosario de Acuña: "Las escritoras son asturianas, pero son patrimonio de todos"

"Poder venir a esta ciudad y que sea por este motivo es un doblete fantástico". Con estas palabras mostró este viernes su satisfacción la escritora e historiadora granadina Herminia Luque, quien recibió el premio de investigación "Rosario de Acuña" por su estudio sobre cinco figuras de autoras asturianas de la Ilustración. Lo hizo en un salón de actos de la antigua Escuela de Comercio repleto de estudiantes del centro educativo gijonés que convoca estos galardones y con la compañía de la edil de cultura, la forista Montserrat López Moro; la directora del IES Rosario de Acuña, Raquel Álvarez, y las alumnas de 1.º de Bachillerato de este instituto, Sara Gutiérrez y Sofía Rodríguez, cuyo trabajo "Plazas de Gijón" conquistó la primera posición en la modalidad educativa del certamen. "Nos sentimos orgullosas y nerviosas. Estamos emocionadas por haber sido las elegidas", afirmaron ambas.

Herminia Luque explicó a los presentes las claves de su ensayo, titulado "Dichosa yo si consigo que alguna… Sororidad, pedagogía y ejemplaridad en escritoras asturianas de la Ilustración". La granadina hizo hincapié en el papel que jugaron las protagonistas de su proyecto: Josefa de Jovellanos, Irene de Navia y Bellet, Catalina de Caso, Rita Caveda y Solares y Teresa Cónsul. "De alguna forma rompieron el hielo, que significa un techo de cristal muy dificultoso de romper en pleno Siglo de las Luces, cuando a las mujeres se les marginó. Que se interesaran por las bellas letras, que publicaran y que se dedicaran a la erudición y a las tareas literarias era absolutamente raro", comentó Luque, antes de resaltar que "abrieron un camino que no existía porque hasta ese momento solo los hombres estaban cerca de ese mundo de las letras". En cuanto al hecho de haber sido la primera galardonada de fuera de la región en estos premios, Luque destacó que "es una cosa importante y me parece que es lo deseable". "Los estudios locales claves para la historiografía no tienen que ser localistas, sino que tienen que estar abiertos a todos los investigadores. Las escritoras son asturianas, pero son patrimonio de todos", aseveró.

Por su parte, las escolares Sara Gutiérrez y Sofía Rodríguez llevaron a cabo un repaso de su análisis sobre numerosas plazas de Gijón, entre las que destacaron algunas como la plaza del 6 de agosto, la plaza Mayor, la de El Humedal o el Parchís, entre otras. Asimismo, subrayaron a Miguel García de la Cruz, Andrés Coello y Manuel del Busto como los arquitectos con mayor influencia en estos rincones de la ciudad. "Representan un lugar de referencia y se usan para muchas actividades de interés social", indicaron Gutiérrez y Rodríguez, que incluso realizaron entrevistas a pie de calle para conocer las plazas favoritas de los gijoneses. "La del Instituto, la plazuela de San Miguel y la Mayor ganaban por goleada al resto", apuntaron.

Raquel Álvarez confirmó sentirse "súper orgullosa de que el trabajo ganador haya sido de alumnas de nuestro propio centro". Si bien. puso el foco en que "los 10 estudios presentados podrían habérselo llevado perfectamente". "Todos han sido muy buenos, nos costó mucho deliberar", indicó la directora del IES Rosario de Acuña. Además, celebró que estos premios alcanzaran su 26.ª edición. "Han adquirido mucho prestigio y que lleguen hasta Granada hace que el orgullo sea mayor todavía", argumentó.

Montserrat López Moro agradeció al centro educativo por promover "el conocimiento y la difusión de nuestra tierra". Y, aparte de valorar las creaciones premiadas, la edil forista incidió en la figura de Rosario de Acuña: "Es inherente a nuestra ciudad. Fue una mujer pionera en muchos aspectos. Rompió con las normas de su entorno social madrileño y llegó a intervenir en asuntos políticos como defensa de los derechos de la mujer".

Como ganadora de esta edición, Luque obtiene 1.500 euros en un premio financiado por el Ayuntamiento de Gijón. El de las alumnas, de 500 euros, lo costeó el propio instituto ante la ausencia de patrocinadores.