Esta es la cifra de nuevos pisos turísticos (pese a la suspensión parcial de permisos) autorizados en Gijón

La concejalía de Urbanismo ha emitido 150 autorizaciones de nuevas viviendas de uso turístico desde que el pasado 24 de enero el Pleno aprobara la suspensión temporal de la tramitación de comunicaciones ambientales en favor de este tipo de alojamientos en Cimadevilla, La Arena y el centro. La cifra, facilitada ayer por el gobierno en la comisión de Urbanismo en respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, evidencia lo imparable de un fenómeno al que el Ayuntamiento de Gijón quiso poner freno con una moratoria de un año en las zonas más tensionadas. Y también evidencia que el problema, en mayor o menor medida, afecta a toda la ciudad.

Las restricciones sobre estos tres barrios más que atajar el problema lo han traslado. Desde el movimiento vecinal se da cuenta del incremento de este tipo de usos viviendas en Poniente, El Natahoyo, El Coto, Pumarín y el Polígono. Sin olvidar que, ya en el informe elaborado por expertos de la Universidad de Oviedo por encargo del Ayuntamiento, se resaltaba la comercialización de pisos turísticos en El Llano y Laviada. Otro elemento que demuestra la conciencia de problema que genera entre los gijoneses la presencia de este tipo de viviendas es el incremento de comunidades de vecinos donde se han iniciado los trámites para prohibir de manera expresa los pisos turísticos en sus edificios. Todo ello a la espera de la regulación comprometida desde el gobierno del Principado de Asturias y de las medidas de control anunciadas por el gobierno del Ayuntamiento de Gijón.

"Cuando se aprobó la moratoria advertimos de los riegos de restringirla a una zona limitada de la ciudad: dijimos que paralizar la apertura de nuevas VUT en las zonas saturadas, pero no hacerlo en el resto de Gijón, hasta contar con una regulación, iba a trasladar el problema a otros barrios. Y viendo los datos que nos han facilitado es lo que está sucediendo. Se han autorizado 150 nuevas viviendas de uso turístico en otras zonas de la ciudad. Es evidente que el problema sigue creciendo", explicaba tras la reunión Suárez Llana, que ha pedido información oficial sobre la ubicación de esas nuevas viviendas para ver el grado de afectación por barrios.

"Ya advertimos que no actuar en toda la ciudad iba a trasladar el problema a otros barrios", dice IU

El cierre estadístico oficial que Visita Gijón hizo sobre la planta de alojamiento turístico de 2023 contabilizaba 1.347 viviendas de uso turístico con una oferta de 6.417 plazas y 73 viviendas vacacionales con 571 plazas. Sobre 2022 eran 276 aperturas de viviendas de uso turístico con 1.566 plazas más y 12 de viviendas vacacionales con doce plazas más. Ahora mismo en el censo de empresas y actividades turísticas del Principado la cifra de viviendas de uso turístico en Gijón ya llega a 1.480. Una cifra que hasta se queda corta si se recuerda que, a principios de enero, cuando ya era público que el Pleno aprobaría de forma inminente la suspensión por un año de permisos en Cimadevilla, La Arena y el centro, el Ayuntamiento recibió 371 peticiones para abrir pisos turísticos.

Datos todos ellos que tienen que ver con pisos legalmente registrados en un sector donde los expertos alertan de la evidente comercialización en las plataformas de viviendas que incumplen la normativa. Algo que eleva mucho más la cifra real de este tipo de viviendas. De hecho, el estudio encargado por el Ayuntamiento, ya ejemplificaba esa situación al detectar a mediados del año pasado más de 2.000 viviendas que se ofertaban como turísticas en las redes.

En este sentido, y también según los datos facilitados ayer en comisión, desde el uno de marzo y a partir de denuncias previas. Urbanismo abrió cuatro expedientes a pisos que pudieran estar incumpliendo la legalidad. Mismo uno de marzo en el edil de Urbanismo informó en comisión de la tramitación de la renovación de la licencia de la aplicación informática con la que se pretendían detectar hasta cien viviendas en uso, pero sin registrar rastreándolas en las plataformas. También con la intención de detectar pisos ilegales se planteó publicitar en la web municipal el censo de VUT registrado para que las comunidades de vecinos pudieran tener información sobre las condiciones de las ubicadas en sus inmuebles, e incluso denunciar. Intensificar el control de esas viviendas ilegales y elevar la presión fiscal municipal son dos de las medidas que el gobierno de Foro y PP anunció a finales de enero para mitigar el problema junto a esa prohibición por un año para Cimadevilla, el centro y La Arena. Medidas que están pendientes en parte de los movimientos que vaya a desarrollar el Principado a través de la reforma normativa en marcha.

Un argumento que ayer no convencía a Javier Suárez Llana. Para el portavoz de IU "llevamos cuatro meses de moratoria y no se ha avanzado nada. El gobierno local conoce los parámetros en los que trabaja el gobierno autonómico, y por lo tanto debería tener ya avanzada una propuesta de medidas regulatorias tanto en materia urbanística como fiscal. Los meses pasan y tenemos que empezar a tomar decisiones estructurales, las coyunturales solas no resuelven el problema". Desde IU se denuncia el negativo efecto que sobre los precios del alquiler residencial y el dinamismo de los barrios tienen las viviendas de uso turístico.