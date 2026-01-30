Gijón en red, iniciativa del Club de Calidad, estrena su 2ª edición
Emprendedores, startups y pymes de Gijón, competirán para resolver cerca de 40 retos tecnológicos de empresas y organizaciones asturianas
R. S.
Conectar los retos reales de las empresas con el talento emprendedor y tecnológico es el objetivo del proyecto Gijón en Red, una iniciativa impulsada por el Club de Calidad que cuenta con el apoyo financiero de Gijón Impulsa, y que estrena su segunda edición.
A lo largo de tres sesiones, que ya cuentan con un centenar de participantes, empresas y organizaciones tractoras expondrán retos tecnológicos relacionados con ámbitos de gestión variados, entre los que destacan la digitalización de procesos, la gestión y desarrollo del talento, la sostenibilidad y la eficiencia medioambiental, o la optimización de operaciones industriales, logísticas y del ámbito sanitario. Posteriormente, y en torno a una agenda prestablecida, durante 10 minutos los asistentes tienen la oportunidad de tener reuniones bilaterales con las empresas que han presentado sus retos ¡a fin de recabar más información para presentar sus propuestas. En palabras de la gerente del Club de Calidad, María Montes "esta iniciativa tiene un triple beneficio. Para las empresas tractoras, porque va a suponer un salto cualitativo en la mejora de la gestión; para empresas y emprendedores que proponen que soluciones, por la oportunidad de conocer potenciales clientes; y por último, para los que sean seleccionadas en cada reto, la oportunidad para desarrollar una solución innovadora y la posibilidad de fidelizar a un nuevo cliente".
Identificar oportunidades concretas
Grupo Central Lechera Asturiana, Cofas, Idesa, CLN, o Cafento son algunas de las compañías que presentarán sus retos en esta segunda edición del proyecto. En la primera sesión, Luis Díaz, director gerente en Impulsa, destacó que "este proyecto representa una de las iniciativas para movilizar al ecosistema emprendedor de la Milla del Conocimiento de Gijón, facilitando que startups, pymes tecnológicas y proveedores de soluciones identifiquen oportunidades concretas para desarrollar proyectos alineados con necesidades reales del mercado".
A través de iniciativas como Gijón en Red, el Club de Calidad refuerza su papel como agente facilitador de la innovación colaborativa, impulsando espacios de encuentro que favorecen el intercambio de experiencias, la cooperación entre empresas, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento, en línea con el objetivo de construir un tejido empresarial más competitivo, innovador y sostenible en nuestra región. El Club de Calidad es una asociación empresarial de referencia en Asturias, integrada por más de 240 organizaciones de distintos sectores y tamaños, que promueve la mejora continua y la excelencia en la gestión como palancas de competitividad.
