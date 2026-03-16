Biri Murias, finalista al mejor centro de estética de España

El centro Biri Murias Advanced Beauty Site, ubicado en la calle Los Moros de Gijón, ha sido seleccionado como finalista al Mejor Centro de Estética de España en los Premios Beauty Salon Internacional Barcelona 2026, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria, el compromiso y la excelencia que han definido su actividad durante décadas.

El galardón supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por el equipo del centro a lo largo de su actividad y, especialmente, a la confianza de sus clientes, a quienes la clínica ha querido dedicar la nominación.

Fundado y dirigido por la facialista y esteticista Biri Murias, referente en estética profesional en Asturias, el centro celebra además 37 años de experiencia en el sector. Durante el transcurso de su trayectoria, Murias ha acabado por construir un proyecto basado en la excelencia, la ética profesional y el cuidado extremo hacia el cliente. Antes de consolidarse plenamente en el ámbito de la estética, desarrolló durante 15 años su carrera en el sector farmacéutico, una experiencia que complementa su formación como nutricionista y cosmetóloga.

Tecnología avanzada y diagnóstico personalizado

Desde sus inicios, la filosofía del centro ha sido la de combinar tecnología de vanguardia, cosmética de alto nivel y formación continua del equipo profesional. Este compromiso con la innovación ha permitido incorporar algunos de los equipos más avanzados del mercado.

El centro cuenta con 350 metros cuadrados de instalaciones y ocho cabinas, dedicadas a tratamientos faciales y corporales, depilación láser, nutrición y medicina estética.

Una de sus señas de identidad es el diagnóstico personalizado, realizado por la propia Biri Murias. En esta primera evaluación se analizan factores como el nivel de hidratación, la oxigenación, el pH o la laxitud de la piel, lo que permite diseñar protocolos totalmente adaptados a las necesidades de cada cliente.

Biri Murias / Cedida a LNE

Entre sus tecnologías más destacadas se encuentra Thermage FLX, considerada una de las radiofrecuencias más potentes del mercado, que ofrece resultados visibles en la reafirmación de la piel y la reducción de la flacidez sin necesidad de procedimientos invasivos. El centro también ha apostado por los exosomas, una innovación con gran proyección en estética regenerativa por su capacidad para estimular la regeneración celular.

Nuevos tratamientos por el 37.º aniversario

Con motivo de su 37.º aniversario, Biri Murias ha diseñado tres nuevos tratamientos faciales exclusivos, realizados personalmente en cabina.

BM Tratamiento Face 5 Beauty, Un protocolo que trabaja cinco ejes clave de la salud de la piel: higiene, oxigenación, hidratación, regeneración y equilibrio. Cada tratamiento se personaliza para ayudar a esculpir el rostro y lograr una piel limpia, luminosa e hidratada.

BM Sublime Beauty. Tratamiento orientado a aportar nutrientes esenciales para la piel y adaptado a su estado en cada momento. Se realiza con tres laboratorios cosméticos de alta gama: Biologique Recherche, Valmont y Cellcosmet, y se completa con el masaje personalizado BM para mejorar la firmeza y la definición del óvalo facial.

BM Sculpt Beauty. Considerado uno de los protocolos más avanzados del centro, combina la innovación de los exosomas, aplicados mediante micropuntura para favorecer la penetración de los principios activos, con el exclusivo masaje Sculpt BM, que ayuda a drenar, remodelar y activar la piel, proporcionando un visible efecto reafirmante.

Compromiso con la excelencia

Tras casi cuatro décadas de trayectoria, Biri Murias Advanced Beauty Site continúa evolucionando con una filosofía clara: ofrecer tratamientos personalizados, tecnología avanzada y un cuidado minucioso del cliente.

El centro puede visitarse en Calle Moros, nº 4, Gijón. Los interesados en saber más sobre él y sobre los servicios con los que cuenta también pueden visitar la página web www.birimurias.com o llamar al teléfono 985 08 60 60.