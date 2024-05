Pan y circo

El pasado domingo en LA NUEVA ESPAÑA leía un artículo de Maria Calvo, presidenta de FADE, que definía muy bien la situación real de Asturias en términos laborales y argumentaba con datos una conclusión: "En nuestra región cada día solo acude a su puesto de trabajo uno de cada cuatro asturianos".

Conclusión que me dejó preocupada y dónde considero que hay que poner el foco con un buen planteamiento en políticas de desarrollo económico para mejorar esta situación y no quedarnos a la cola de España.

Pero lo que verdaderamente me deja perpleja son los tiempos en los que vivimos, una era donde la información instantánea y la interconexión digital ha conseguido que la atención de la sociedad se haya desviado hacia temas superficiales y efímeros en lugar de centrarse en cuestiones fundamentales para el crecimiento social y económico. En lugar de dedicar tiempo y energía a entender los desafíos actuales, muchos se sumergen en un mar de noticias banales sobre celebridades, chismes y entretenimiento. Y no hay más que detenerse en las noticias que se convierten en virales y que consiguen acumular cientos de comentarios para darse cuenta de lo alejados que estamos de la situación real que en la que vivimos.

Esta tendencia puede ser atribuida a diversos factores. Entre ellos, la sobrecarga de información en el mundo digital que nos ha llevado a una disminución en la capacidad de atención y a un aumento en la preferencia por contenido fácilmente consumible y entretenido.

Queda demostrado que las noticias frívolas son más propensas a recibir atención que los asuntos serios. Tan serios como las guerras, los entramados financieros, las tensiones políticas... que hacen que muchos ciudadanos se sientan abrumados y prefieran evadirse de ellos buscando distracciones más agradables. Esta actitud puede ser alimentada por una sensación de impotencia ante los grandes problemas y una falta de confianza en su capacidad para influir en ellos.

Sin embargo, esta desviación hacia lo trivial tiene consecuencias significativas y la sociedad corre el riesgo de perder oportunidades de crecimiento y desarrollo. La falta de interés en los asuntos realmente importantes puede llevar a condenar a un país en el que sus gobernantes, que muchas veces no persiguen más que el aborregamiento, toman decisiones ineficientes o incluso perjudiciales que impactan negativamente en el bienestar de todos.

Es necesario que los medios de comunicación y las plataformas digitales prioricen la calidad sobre la cantidad, y que, aunque los temas verdaderamente serios no interesen y no conlleven un entretenimiento, se deben hacer participativos para construir una sociedad más consciente y comprometida.

Y sí, quizás no me importe demasiado que hayan cerrado la playa a los perros, pero no me condenen por ello.

