Les fueyes enllenen los parques, los montes: yá aportó la seronda, la estación na qu’hai que garrar la chaqueta, magar qu’esti añu faiga más calor que nos años caberos. En el CRA Oscos nel aula de Samartín sábenlo perbién. Y como diz el maestru de gallegoasturianu, Juanra Iglesias: "Os nenos e as nenas da escola de Samartín del CRA Oscos tán trabayando estos días l’outono, xustamente’l magosto".

La escola rural cunta con cinco rapacinos d’Infantil y diez de Primaria. "A pasada semá, nel proyeto que se ta facendo dende l’área de gallegoasturianu, os nenos foron al monte El Coto, nas Pontes (Samartín), unde correron, xogaron e tamén coyeron castañas, landres, mazás e outros frutos d’outono", desplica Iglesias.

Laura López Jardón pañó dellos oricios y castañes, lo mesmo que Diego Gómez Villamea. Tamién tuvieron tiempu pa llanzar les fueyes al aire y esfrutar d’una xornada pel monte. "Estas clases son mui boas pra os nenos", espón el maestru de gallegoasturianu. "D’este xeito os pequenos conocen inda máis el sou entorno e aprenden a valorar a riqueza natural que temos, todo nun clima d’inmersión llingüística en gallegoasturianu", añede.

Tres dellos minutos nel monte El Coto, los rapacinos tornaron pa clase. El trabayu sobre los frutos sigui na clase, col analís d’una poesía ensin autor conocíu y que lleva por títulu "Frutos del outono".

En versu, esi poema da un repasu a dellos de los productos serondiegos. "As noces y as almendras, piñóis y uvas tamén, granadas y mandarinas contigo compartiréi (...) qué ricas son as mazás, con elas faréi un pastel y as castañas asadas, bañadas de rica mel", diz esi poema escritu nun papel que tien esos frutos a un llau y al que los rapacinos del CRA dan-y color p’amuesar non solo con palabres esi calter serondiegu de tonos amarronaos como’l de les castañes o les bellotes.