Nin tienen parches nin pates de palu; nin siquier viven a la vera la mar y nel so conceyu nun hai restos d’abellugos de pirates, que se sepan. Eso sí, suañen con ayalgues, con tesoros y con histories de la mar al traviés de la so imaxinación. Estudien tercer cursu de Primaria nel colexu público Llerón de Mieres y dende va unes selmanes fúndense na mitoloxía, na cartografía y en delles pallabres con sabor a salitre.

L’actividá alluma histories como les del Pirata de Cenera y el de Rozaes de Bazuelu, dos pueblos que na cuenca del Caudal abellugaron a vieyos llobos de mar, magar que seya nel maxín de dellos escolinos. Los pirates del Llerón principiaron la so investigación gracies al llibru "Capitán sablazu". Tres la so llectura, los escolinos entamaron y dibuxaron dellos mapes, afondaron na xeografía, na mitoloxía y deprendieron vocabulariu nuevu, como, por exemplu, estremar la pallabra "cai" con artículu femenín –pa indicar una vía nuna ciudá– de la que lleva l’artículu masculín, que ye cuando ye sinónimu de "muelle o puertu".

Los rapacinos de tercer cursu de Primaria del Llerón, pesie a ser d’interior, ya saben lo que ye una nortiada, una tempestá de les gordes na que los marineros y pirates teníen que lluchar contra la fuercia de les foles y contra la llercia que-yos daba en cuantes tornaba’l tiempu. La fauna marina ye de les partes más prestoses de l’actividá de los pirates del colexu mierense. Les tolines nalaben pente les foles al tiempu que los cámbaros, los bígaros y los centollos posaben y caminaben ente los pedreros.

Depués de dibuxar, da-yos color a los mapes y desplicar con imaxinación y llápiz los secretos de lo más fondero de la mar, los escolinos teníen que cuntar cada una de les histories de pirates a los compañeros de clas. Asina, los rapacinos poníen en práctica la so espresividá oral, la so manera de cuntar dellos rellatos que bien podíen escomencipiar con "Al abordaxe" o otres espresiones propies d’un mundu fantásticu pa los neños como ye’l de los pirates y la so vida na mar.

Estes histories tienen un valir importante pa saber daqué más de los puntos cardinales y atopar aú ta’l Norte, que n’Asturies alcuéntrase perbién porque ta na costa y nos conceyos d’Uviéu y La Ribera si ye dende Mieres. Dende’l conceyu nel que ta asitiáu’l Llerón, tán al Sur Ayer y L.lena; al Oeste, Riosa y Morcín, y al Esti, Llangréu, Llaviana y Samartín del Rei Aurelio. Pero l’actividá diba de mapes de la mar, na que los escolinos pintaben la península Ibérica, llocalizaben Asturies y otres tierres, dalgunes imaxinaries, na que los pirates lluchaben por sobrevivir p’atopar delles ayalgues.

Esos mapes, ya terminaos, quemábense pelos márxenes p’asina da-y esi toque antiguu, d’otros tiempos nos que, por exemplu, los pirates abellugaben nel puertu pixuetu de Cuideiru o quién sabe si n’otres fasteres d’Asturies como Mieres y la so contorna. Desplíquenlu con bon criteriu imaxinatitivu los rapacinos de tercer cursu del Llerón, que, amás de ballenes y otros animales, pueden falar a les clares de pirates como’l de Cenera y el de Rozaes de Bazuelu, ente otros.