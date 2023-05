Los escolinos tan concienciaos enforma col cambéu climáticu, cola necesidá de curiar y protexer el mediuambiente. Poro, la presentación de proyectos pal concursu escolar entamáu por Ecco Cluster cuntó con 59 edificios sostenibles diseñaos pola reciella de diecisiete centros educativos asturianos, de Primaria y Secundaria. Ente toos llantaron les primeres piedres pa lu que nomen «la ciudá del mañana», la del futuru onde los escolinos nun ven «coches qu’esnalen» pero sí hospitales, colexos, viviendes y dellos edificios con capacidá para xenerar la so propia enerxía. L’alumnáu dio-y al maxín pa idear bicicletes y cintes de correr que col so usu sirviríen p’allumar un xinasiu o sistemes d’enerxía solar pa caltener tola lletrecidá posible. Los rapacinos ufren proyectos autoxestionaos enerxéticamente, planteguen molinos y esperen que la fuercia de les foles tamién sirva pa nun esgonciar más los recursos naturales. Un campu de fútbol nel que les pisaes valgan pa enllenar de lluz un estadiu axúntase a un proyectu pa camudar l’usu de un chigre social en Barros (Llangréu) y convertise nun centru social interxeneracional nel que tola tecnoloxía ye «barata», sigún cunten los sos creadores del proyectu y miembros del centru Arkuos. Los escolinos del Liceo Mirense idearon una «casa sostenible» na que la lletrecidá nun ye un asuntu pa esmolecese porque too ye autosuficiente. Despliquénlu les mentes pensantes d’esi grupu. D’Aviles hebo varies propuestes, una biblioteca-galería de arte y una biblioteca-cafetería que presentó’l IES Menéndez Pidal y otra «casa sostenible» fecha pol San Fernando. Iyán Santa Catalina, alumnu del Marcelo Gago avilesín, plantegó que una bona solución yera pintar les paredes de blanco pa qu’asina’l sol «rebotara» y xenerara más calor. Pa calecer ye bono, dicen estos espertos climáticos, que’l suelu de les cases seya de tipu parqué y non gres. Y amás de proyectos venceyaos a propuestes autoxeneradores d’enerxía, l’alumnáu plantegó otres de tipu social como camudar l’usu d’una vieya discoteca pa ufrir un «hospital pa families» que van visitar a enfermos al Valle del Nalón y «nun tengan que garrar el coche pa desplazase» y ye más, contaminar.

Eses reflexones que tornaron en maquetes pudieron vese’l pasáu martes día 2 na Casa de Cultura d’Avilés. Los escolinos tomaron nota muncho más allá de la «Axenda 2030» y quieren baltiar l’estáu de les coses pa que, una vegada, les sos propuestes trunfen y la sociedá seya un mundu «nel que la enerxía, polo menos, salga más barato». Entama en Moreda la xira del grupu teatral del colexu de Felechosa El grupu de teatru del colexu de Felechosa ta acabante de ganar dos premios del IX Certame de Teatru Escolar n’Asturianu y Gallego-Asturianu que convoca la Conseyería d’Educación col montaxe d’ «Esto ye mundial». Los escolinos ayeranos algamaron el premiu al Meyor vestuariu y la Meyor dirección. Y agora, depués del éxitu, esta compañía moza va entamar una xira pelos teatros de los conceyos de la so contorna. L’estrenu va ser nel Cine Carmen de Moreda’l prósimu xueves 11 de mayu a les 19.00 hores. Los actores y actrices del colexu de Felechosa van actuar tamién el vienres 12 pa los escolinos nel mesmu odeón. Nesta ocasión, fadrán sesión doble, el primer pase sedrá a les 10.30 y el segundu, a les 12.00 hores. La entrada pal espectáculu del xueves ye llibre y gratuita.