La parroquia de Pruvia bate todos los récords de población recientes, y según los últimos datos del padrón municipal, la localidad sumaba a mediados del pasado mes de septiembre un total de 2.740 habitantes. La suma supera la de 2.707 vecinos que hasta el momento se señalaba como marca más elevada y que se produjo en 2021 según la estadística de la Sociedad Asturiana Económicos e Industriales (SADEI).

"Tenemos más vecinos que algunos concejos asturianos enteros, y sin embargo el nivel de servicios que tenemos es muy mejorable", dice el presidente de la asociación de vecinos de Pruvia, Manuel Valcárcel. Cita, entre otras cosas y como prioridad, la necesidad de disponer de espacios de juegos para los niños.

"Somos una zona con un gran crecimiento de viviendas unifamiliares a las que llegan familias con niños pequeños, y si quieren que puedan tener un espacio de juego al aire libre, una cancha o unos columpios, tienen que desplazarse hasta la urbanización de Soto; aquí no hay nada", lamenta.

Para paliar la situación proponen que se acondicione un espacio "aunque sea delante del centro social, hay zona verde suficiente para que puedan poner algunos juegos y los niños del pueblo no tengan que desplazarse a otros puntos", indica Valcárcel, molesto porque "en otras parroquias hay hasta dos zonas y canchas para jugar, pero aquí no hay nada y la población infantil no deja de crecer".

A esta carencia de espacios infantiles se suman otras necesidades como "la de mejorar las conexiones de autobús, porque es muy difícil poder desplazarse en transporte público". "Nos sentimos apartados, necesitamos muchos servicios que no tenemos y otros son mejorables", sentencia el líder vecinal.