El consejo pastoral de la parroquia de Santiago de Pruvia (Llanera), del que forman parte el sacerdote y representantes de la feligresía, mostró este viernes su "apoyo incondicional" al cura Juan Carrio. Fue mediante un comunicado en respuesta a la manifestación de varios feligreses pidiendo su marcha, el pasado domingo, alegando constantes retrasos y ausencias en misa. El Consejo niega la versión vecinal sobre las demoras en los oficios, asegura solo se produjeron en tres ocasiones, y acusa a los manifestantes de mantener un "acoso y trato vejatorio" contra el cura. "Hay una animadversión desde que llegó a la parroquia hace doce años, la cual ha venido soportando estoicamente", añade el comunicado.

El consejo pastoral lamenta "el desafortunado" retraso del párroco en el funeral del pasado jueves, que fue oficiado 45 minutos después por el sacerdote de La Fresneda (Siero). Asegura que esta situación tan solo ha ocurrido tres veces "por diferentes percances", en los que ha ofrecido siempre una explicación y una alternativa. "Tres ocasiones en las que no ha podido hacerse presente, no pueden empañar doce años de continua dedicación a nuestra parroquia. Las personas que habitualmente asistimos a las constantes y semanales celebraciones litúrgicas podemos asegurar que no hay ni retrasos ni ausencias, así como que su relación con los feligreses es todo lo contrario a como lo describe ese pequeño grupo de manifestantes. Es una persona afable, educada, cordial y siempre dispuesto a la escucha de las necesidades de todas las personas", señalan en el comunicado, que ha sido respaldado por la unanimidad de los miembros del consejo.

La ausencia de Carrio en el funeral de la pasada semana motivó la manifestación organizada a las puertas de la iglesia en la misa dominical. Una situación que también valora el consejo pastoral como "desproporcionada, inaceptable y bochornosa". "Rechazamos el acoso y trato vejatorio que nuestro párroco, así como el sacerdote que celebró el funeral, sufrieron. Es inadmisible que un retraso debido a un percance con su vehículo diera pie a escenas tan deplorables en un lugar de culto. No fue solo mostrar un lógico desagrado porque el funeral no se hubiera llevado a cabo con puntualidad a la hora establecida, sino una lamentable falta de civismo", agrega el consejo.

El organismo parroquial señala también que censura que "apenas veinte personas" reclamen la marcha del cura y afirman que los manifestantes no colaboran con las actividades de la parroquia: "No es novedad la animadversión vertida hacia nuestro párroco prácticamente desde que llegó, sin que ni él, ni ninguno de nosotros acertemos a saber cuál es el verdadero motivo". De hecho, fuentes cercanas al párroco, mantienen que "desde el primer día tuvo unos problemas tremendos, él no lo dirá pero al principio apareció un pollo muerto colgado en la puerta de la iglesia y su antecesor se marchó hastiado de la presión de este grupo".

El consejo pastoral muestra todo su afecto al sacerdote, a quien apreciam y con quien comparten "valores que nutren nuestras vidas y de los que nos sentimos orgullosos". Además, valoran que Carrio ha hecho comunidad en la parroquia de Santiago de Pruvia: "Queremos destacar no sólo su labor parroquial como hombre de fe, sino, además, su grandísima calidad humana, que le ha hecho ganarse nuestra confianza y cariño, que en nada se corresponde con lo vivido el pasado fin de semana".

Los miembros de este organismo parroquial hacen una llamada a "la concordia, el respeto mutuo y los valores cristianos de perdón y reconciliación, que eliminan agresividades y fortalecen nuestra convivencia". Esperan que haya capacidad para el entendimiento como "comunidad pacífica y laboriosa".