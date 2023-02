La maleza se va comiendo al edificio que en su día albergó las oficinas de la antigua Química Alba, obra atribuida al arquitecto natural de Cangas del Narcea Ignacio Álvarez Castelao. La vegetación se ha hecho tan espesa a su alrededor que es complicado acceder a la zona en la que se ubica, en la parroquia de Cayés, aunque el inmueble es visible desde la carretera. Pese al lamentable estado de abandono en el que se encuentra, la parte alta que aún se observa sorprende por lo particular de su diseño y llama la atención aún a lo lejos. La asociación de vecinos de Cayés ha pedido reiteradamente al Principado que se tomen medidas para conservar este patrimonio de Llanera. Se trata de una demanda repetida durante décadas, sin éxito hasta la fecha.

El edificio tiene historia. Se da por hecho que es obra de Álvarez Castelao, pero no hay documentación que lo avale. Ha sido, no obstante, objeto de muchos análisis que así lo concluyen. Entre ellos, uno del profesor Pablo Fernández Cueto que lleva por título "El hermano pequeño: Química Alba". Con ello se refiere a que esta edificación de Llanera guarda similitudes con otras obras de mayor tamaño del arquitecto, entre ellas la facultad de Geológicas de Oviedo.

"Atado al paisaje por un cilindro de hormigón que se desvanece entre la vegetación que lo coloniza, una fachada prefabricada llama la atención. Es muy parecida a la utilizada por Ignacio Álvarez Castelao en la Facultad de Geológicas de Oviedo, quien la describe como «Edificio estático y de expresión neutra». Y nos preguntamos: ¿cómo se hubiera referido a aquel otro de menores dimensiones? La fachada tan característica en la obra de Castelao, nos guiará para descifrar y comprender este pequeño elemento. No debemos entenderla como una epidermis modulada que envuelve a la caja, si no como un sistema que articula, dando valor y sentido a este edificio. La caja que flota en el paisaje, no puede ser desligada del mismo, quedando como testigo de las construcciones que a orillas del río Nora surgieron y que no debemos olvidar", explica Pablo Fernández sobre el edificio de Llanera.

El «Serruchu» (1956) y el «Serruchín» (1958) en la calle Cervantes de Oviedo, y la facultad de Ciencias Geológicas (1965), son tres de los proyectos más conocidos de Álvarez Castelao, si bien este último es considerado por muchos un punto de inflexión dentro de su obra, recuerda el profesor Pablo Fernández, que admite que pese a la relevancia del trabajo del arquitecto, "no figura en ningún lugar la existencia de este 'hermano pequeño» de Geológicas, la pequeña obra perdida (...)" que se localiza en Llanera.

En la zona en la que se ubica el edificio se instaló en 1958 la Refinería de Productos del Alquitrán, S. A. (Repalsa). La empresa cerró en 1993 y fue después comprada por Química Alba. Los estudios establecen la fecha de construcción de este concreto inmueble de oficinas en 1972. Es un diseño que se organiza en dos cuerpos, uno cilíndrico y uno rectangular. La fachada introduce los elementos prefabricados de hormigón con patrones geométricos que se relacionan con otras obras de Álvarez Castelao como la citada facultad de Geológicas o el edificio para sede social de Hunosa, este último también ubicado en Oviedo.

Ni la documentación existente sobre Repalsa ni la consultada sobre Química Alba reflejan que Castelao haya realizado trabajo alguno para las empresas, señala el profesor Pablo Fernández. "En el catálogo del plan general de 2008 del Patrimonio Industrial de Llanera y en la Oficina Técnica del concejo dan por hecho que dichas oficinas son un proyecto de Ignacio Álvarez Castelao e incluso yo mismo así lo creo. Aunque (...) no se ha encontrado documentación ni planos de proyecto que así lo atestigüen, cierto es que el edificio como documento es innegable, de ahí la importancia de su conservación", añade.

El inmueble ha sufrido innumerables daños a lo largo del años, en los que ha sido desvalijado y ocupado. Su estado actual es cada vez más lamentable, aunque asoma su parte alta entre la maleza como tratando de hacerse ver en un último intento de no caer en el olvido. Se trata de uno de los ocho elemento que el municipio tiene incluidos en su catálogo de patrimonio industrial protegido, junto a otros como el conjunto de Cerámicas Guisasola y las casas del entorno, también en Cayés, o el de la estación y casas de los ferroviarios de Villabona.