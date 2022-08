"Perdí 11 kilos en una huelga de hambre en una cárcel franquista"

José Bonifacio Ortiz Cabello, Boni Ortiz (Madrid, 16-8-1953), el segundo y único varón de cinco hermanos, es un histórico de la izquierda gijonesa, cofundador del Café Gijón y experto en el teatro asturiano.

Llegada a Gijón. "Vine con 5 años, después de que mi padre hubiera venido a trabajar como maître del restaurante Hernán Cortés. Nuestro primer piso estaba en la calle Capua, desde el que se veía la Ciudadela de Anselmo Solar. Al poco marchamos para El Llano, cerca de la Milagrosa, y ahí es donde yo empiezo a tener recuerdos de los juegos en pandilla en la calle y en la Milagrosa fue donde hice la primera comunión. De aquella jugábamos en la calle. De los momentos más plenos y felices que recuerdo es estar jugando en la calle una tarde de septiembre con los amigos al pío campo... correr, sudar, compañerismo, aquello era mágico. De aquella la avenida Schultz subía a medio asfaltar, con adoquines y los laterales, prácticamente desde la calle Mieres para arriba, era todo tierra. Y ahí era donde jugábamos. Luego cambiamos a otro piso en la avenida de la Constitución".

La playa. "Yo iba a la escueluca, al Grupo Escolar Jovellanos, que era donde prácticamente íbamos todo el mundo y, a pesar de que vivía en El Llano, eso me permitía estar cerca de la playa. Salíamos del colegio e íbamos corriendo para la zona de la Escalerona a jugar en la playa y allí aprendí también a nadar. También echábamos horas hablando entre los amigos, contando historias".

Agrupación Artística. "En torno a los 11 años tuve mis primeras veleidades artísticas y estuve en la Agrupación Artística Gijonesa, que entonces estaba en la calle La Playa. Allí estuve un año, cantando canciones de Raphael, de Lucho Gatica y ese tipo de cosas".

Estudios. "Tras hacer el examen de ingreso a Bachiller, fui de la primera o la segunda promoción del Instituto Jovellanos, del nuevo. Entonces los guajes y las crías estudiábamos en aulas separadas, entrando por puertas distintas y con un muro de separación en el patio. Ahí estuve poco tiempo, porque saqué una beca para la Universidad Laboral, donde estuve un par de años estudiando una oficialía. A los dos años tuve que marchar, porque era un guaje rebelde, pilláronme fumando y pirando clases. Pusiéronme un cero en conducta y suspendiéronme otras dos, con lo que perdí la beca. Tendría yo 14 añinos".

"La Máscara". "En ese tiempo empecé a tomar contacto con el grupo de teatro ‘La Máscara’, que estaba en el Ateneo Jovellanos. Primero íbamos a ver a ensayar a uno de la pandilla, Eladio de Pablo, y en un momento dado te tocaba participar con algún papelín pequeño. Aquello a mí gustome mucho, porque descubrí un trabajo colectivo y otras vías alejadas de la cultura oficial perronera del franquismo. Me abrió un mundo. Hubo un momento en el que ya participo, me intereso, leo mucho teatro. En 1969, vino Antonio Malonda, un tío fundamental en lo que empezaba a ser el teatro independiente, a darnos un cursillo de expresión corporal y metodología teatral. Yo estaba mejorando y ofreciome la posibilidad de ir a estudiar a Madrid en la Escuela de Arte Dramático, en la que era profesor. Durante un año estuve muy entusiasmado con aquella posibilidad, con lo que volví al Instituto Jovellanos, porque se necesitaba cuarto de Bachiller para ir luego a Madrid. Estudié en nocturno, porque compaginaba los estudios con trabajos. Acabé renunciando a irme a Madrid, porque tenía una novia de la que estaba enamorado absolutamente y además quería hacer la revolución socialista y acabar con el franquismo y con el capitalismo".

García Rúa y Gesto. "Por parte de un amiguete de ‘La Máscara’ tuvimos acceso a un cursillo de José Luis García Rúa sobre historia de la filosofía. García Rúa abrió los ojos a mucha gente, y a mí en particular. Te daba capacidad crítica. Íbamos una docena o así y cuando salíamos de aquellas conferencias íbamos a la Sociedad Cultural Gesto, que estaba en la calle Dindurra. Rúa no solo de hablaba de cuestiones políticas. En Gesto, con él yo empecé a descubrir poetas españoles, Machado, Alberti, Lorca... y cantantes como Lluís Llach y Raimon. Con él no solo encontrabas cobijo ideológico, sino también alimento para el alma. No era como la gente que estuvo en la orla del PCE, que tenían un planteamiento mucho más autoritario de la militancia política. En Gesto di varios recitales, representé alguna obra pequeña y me incorporé con gracia a su vida societaria".

Militancia política. "Gesto era un sitio donde operaba políticamente CRAS (Comunas Revolucionarias de Acción Socialista), una organización clandestina de tipo libertario. Aquello también me llamó. Era un momento en el que muchos chavales de aquella época nos incorporábamos al antifranquismo por la vía de la lucha contra la represión. Fue un momento muy importante para gente como yo. En 1970, en el instituto hay movilizaciones con el tema del consejo de guerra de Burgos. En las clases de Religión aprovechábamos para hablar de eso. Eran espacios de libertad que conseguíamos; el cura iba de majo, le apretábamos las clavijas y hablábamos de lo que nos interesaba. Y de ahí salieron manifestaciones y huelgas. En ese contexto es cuando yo empiezo a tomar contacto con CRAS, en Gesto y con 17 años empiezo a militar, incorporándome en una de sus células".

Primera detención. "La gente que estábamos en grupos de teatro independiente, íbamos al teatro Jovellanos a ver las compañías que llegaban a través del Ministerio de Información y Turismo con obras de autores que prohibían interpretar a nuestros grupos, como Bertolt Brecht o Arnold Wesker. A nosotros nos lo prohibían y estos que venían de la mano de Fraga traían un montaje nefasto. Entonces íbamos a montarles unas broncas terribles. En una de estas me detienen. Era abril de 1971 y estábamos en estado de excepción por el proceso de Burgos. Me detienen por el pateo que formamos en el teatro a la compañía de Goyanes, que traía una obra de Wesker. Estuve seis días detenido en Gijón y cinco en Oviedo porque me reclamó el comisario jefe de Asturias, Claudio Ramos, en el momento en que vieron que era vocal juvenil de Gesto. A mí no me torturaron. Maltratado, sí, iban borrachos a las tantas de la mañana haciéndome ponerme de pie y dándome en el pecho lo más. En aquel momento, un amigo, Chema Castiello, y el jefe de estudios del instituto empezaron a recoger firmas para que me dejasen libre o bien me pasasen al juez. Presentaron cientos de firmas de alumnos y profesores de Gijón, y nada más presentarlas, me soltaron dándome unas perrucas para coger el alsa".

La visita de Franco. "En septiembre de 1971 nos detuvieron a un grupo de tres personas y nos acusan de haber roto las lunas de dos comercios que habían salido con furgonetas por Gijón a convocar a la gente a la plaza Mayor, adonde iba a venir Franco, que visitaba Asturias para inaugurar Ensidesa. También le pusieron la megafonía para el discurso. Dos negamos haber participado y el tercero, torturado, dijo que habíamos sido nosotros. Le pegaron a él y al otro amigo. A mí no me pegaron nunca, yo lo achaco a que la mi moza de aquella era fía de un policía. Sí maltrato de palabra y molestarte mucho, pero no torturarte. Nos procesaron, entré en la cárcel, salimos en libertad provisional. En 1972 el gobernador civil me pone una multa de 10.000 pesetas por este tipo de cosas, que pago con un mes de cárcel. En 1974 ya empiezo a cumplir condena, porque me metieron dos años y medio por este asunto. Los otros dos rapaces se habían marchado de España y yo fui solo al juicio, entonces me ‘premiaron’ con una sentencia pequeña; esos dos años y medio era un chollo, porque me juzgaban por terrorismo, según el franquismo".

En la cárcel. "Al final solo cumplí un año, por un indulto general que se llamó el ‘Matesa’, un caso de corrupción en el que había muchos cuadros del franquismo metidos en aquel ‘merde’. Pasé por la cárcel de El Coto, en Gijón, y la de Oviedo antes de ir a cumplir la condena en la de Torrero, en Zaragoza. Era 1974 y primeros de 1975. Era una cárcel nueva, en la que fui compañero de celda y muy amigo de Chato Galante, sobre cuya trayectoria se construyó luego el documental ‘El silencio de los otros’. A mí en la cárcel llamábanme ‘multero’, porque eran unos meses de condena, que es como se pagaban las multas, cuando los demás presos políticos tenían penas mucho más largas".

Huelga de hambre. "En la cárcel hacíamos talleres, por ejemplo sobre la Revolución rusa, leyendo a los clásicos del marxismo. Ya había cierta permisividad con las editoriales, que empezaban a editar cosas aquí, y los funcionarios hacían la vista gorda cuando nos pasaban para adentro los textos. Los presos políticos queríamos tener una galería para nosotros, un patio para nosotros, una celda de economato donde tener la comida que nos hacían llegar de fuera y también una biblioteca específica para nosotros. Todo eso había que reivindicarlo cada vez que se abría una cárcel nueva. En Torrero me tocaron huelgas de hambre. En una de 13 días, en la que solicitábamos autoorganización y mejorar las condiciones de vida, perdí 11 kilos".