Autonomía, potencia y diseño son los pilares del nuevo Audi e-tron Sportback un modelo de 4,90 metros que aumenta la gama de estos Premium eléctricos de la marca de Ingolstad (Alemania). El nuevo producto, que combina la potencia de un espacioso SUV con la elegancia de un coupé de cuatro puertas y el carácter progresivo de un vehículo eléctrico, tiene un coeficiente aerodinámico (Cx) de sólo 0,25, durante unos segundos alcanza una potencia de 408 C. V. y su autonomía crece hasta los 446 kilómetros.

En el exterior la parrilla Singleframe octogonal, los pronunciados pasos de rueda que albergan llantas de 20, 21 y 22 pulgadas y la escultural zaga hacen que el Audi e-tron Sportback responda claramente al lenguaje de diseño de la marca. Por otra parte, ciertos detalles indican que se trata de un modelo puramente eléctrico.

En el apartado mecánico el e-tron quattro cuenta con dos motores, uno por cada eje, y dos niveles de potencia. La versión 55 con 360 C. V. y tecla "boost" que eleva la potencia a 408 C. V. y la versión 50 que entrega 313 C. V.

La transmisión de potencia se realiza a las ruedas traseras mediante caja de cambios de engranajes planetarios.

En uso normal el e-tron quattro Sportback funciona con la propulsión que el ofrece el motor posterior. Bien por patinamiento de ruedas o por exigencias de potencia se convierte, de inmediato, en un cuatro ruedas motrices.

La batería, que tiene garantía de 8 años, se puede recargar hasta el 80% con corriente continua de hasta 150 kW en estaciones de carga rápida en poco menos de media hora.

Los precios de partida de las dos versiones disponibles son: e-tron Sportback 50, desde 75.340 euros; y e-tron Sportback 55, desde 87.980 euros.