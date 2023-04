La primavera no solo trae consigo el buen tiempo y alegría. Las flores y el polen proliferan provocando el estallido de estornudos, mocos, irritaciones, pañuelos usados y sin usar y otros tantos elementos que acompañan a muchas personas en su día a día. Los síntomas suelen manifestarse de una forma que no tiene por qué afectar al desarrollo del día a día; no obstante, a la hora de ponerse al volante sí que conviene tener en cuenta más de una consideración.

La DGT -Dirección General de Tráfico- se ha unido a la lista de instituciones que cuentas con su propio perfil oficial en redes sociales. Allí divulgan en informan sobre novedades, incidentes y, sobre todo, ponen en conocimiento del público información que les resultará útil. En su caso los datos tratarán la educación vial, la seguridad al volante y otro tipo de consejos relacionados con el tráfico y los accidentes en carretera. La institución ha querido mandar una serie de recomendaciones a la ciudadanía a través de la red social Twitter advirtiendo de algunas cuestiones que es importante tener en cuenta a la hora de conducir. Lo ha hecho mediante un escrito en el que ha nombrado la primavera como “la estación de las alergias”: “Antes de ponerte a conducir, sigue algunos consejos para no estar bajo los efectos de determinados medicamentos o situaciones que pueden influir en la conducción.”. En primer lugar, es importante que revises tu medicación para asegurarte de que no tenga efectos sobre la conducción. Hay algunos medicamentos que dan somnolencia y son más peligrosos a la hora de ponerse al volante. Además, su efecto después de mezclarla con alcohol puede ser muy peligroso. Por otro lado, y aunque también haga mucho calor, es recomendable circular con las ventanas subidas para evitar la mayor exposición a las plantas, con una excepción: que cuentes con un filtro antipolen que limite la entrada de “elementos alergénicos”. La DGT también recomienda circular con las gafas de sol puestas para evitar que el polen te de en los ojos y provoque lágrimas. Al amanecer y en las zonas húmedas suele haber más polen en el ambiente, así que es recomendable que evites la conducción por estos lugares y a esas horas.