Ojo conductores: adiós a estos coches, prohibidos ya por la UE

Cuatro meses después de la prohibición de la purpurina, la Unión Europea anunció que a partir de 2024 no se podrán fabricar coches brillantes. Los acabados cromados tienen fecha de caducidad en este continente, ya que suponen un grave problema de contaminación y de salud.

Coches prohibidos a partir de 2024

En un contexto en el que la UE está intentando instaurar en todos los países la conocida Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y se está restringiendo cada vez más la entrada de vehículos contaminantes, esta nueva prohibición es una decisión esperada porque fabricar este tipo de colores supone un peligro ambiental para el agua, y de salud para los peces -a quienes les genera problemas respiratorios hasta incluso causarles la muerte- y el ser humano.

Aunque no es una tonalidad muy habitual, la UE prohíbe estos acabados porque son nocivos en doble partida: para la salud y para el medio ambiente. No se permitirá en 2024 por la presencia del cromo hexavalente, la forma tóxica del metal cromo, ya que se trata de un compuesto cancerígeno, mucho más que las emisiones de diésel.

El contacto directo con este compuesto-por inhalación- puede ser muy nocivo para el ser humano, causando problemas respiratorios, lesiones en el hígado, debilitamiento del sistema inmunológico e incluso desarrollo de tumores.

Los acabados cromados, sin embargo, pueden conseguirse mediante otros métodos más caros y complicados que las marcas de automóviles ya están estudiando, como son el níquel o el zinc.

Atención al remolque: ojo a estas condiciones

Pero no es el único cambio que ha llegado. Muchos conductores tienen en su vehículo una bola para enganchar un remolque o caravana. Es algo muy habitual que desde la DGT permiten instalar en los coches. Eso sí, siempre y cuando se respete la normativa, dado que te pueden sancionar si la bola no esté homologada correctamente. Como es lógico, se necesita una instalación concreta de esta bola (en taller) y no vale una modificación cualquiera.

En la ITV revisarán que la instalación haya sido en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de hasta 400 euros. Los documentos que debes tener en tu coche para evitar esta multa son el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.

Además, debes tener mucho cuidado con no tapar la matrícula de tu coche. Este indicativo debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin problema en caso de que sea necesario. Por ello, no puedes taparla con ningún elemento, y menos aún ocultarla de manera intencionada.

Si llevas un remolque o simplemente la bola que lo sujeta, debes estar seguro de que la matrícula se puede leer perfectamente, porque, en caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros al ser este accesorio “un obstáculo de visualización de la matrícula”.