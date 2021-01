“Todos somos Jarrio”, nuevo lema de la lucha vecinal en defensa del hospital coañés

“La gente tiene que espabilarse y moverse, necesitamos una plantilla estable y completa, que se cubran todas las bajas y que dejen de poner excusas. En Jarrio hay un problema importante y no valen promesas, quiero hechos, hay que buscar la manera”, señala. Por eso, pide al Noroccidente que se levante, que corra la voz y que los vecinos estén dispuestos a luchar por una causa justa. “No quiero que esto se use políticamente, porque precisamente el problema de Jarrio es ese, que el hospital se usa como arma, nadie hace nada y, al final, los que sufren son los sanitarios y los usuarios. Ya me he hartado, alguien se tenía que poner al frente y me ha tocado a mi. Voy a por todas”, añade.

Está dando forma a una manifestación, que espera convocar a principios de febrero y que, apunta, cumplirá con todas las normas sanitarias. Lo que pide a la gente es difusión y unión y, de momento, está recibiendo muy buena acogida, tanto de usuarios como de profesionales. “Ya me han llamado médicos para darme las gracias y decirme que lo necesitan”, añade.

Villanueva, muy conocida a través de su blog “Princesas guerreras con cáncer de mama”, hizo pública su decisión de encabezar esta reivindicación el jueves, el mismo día que la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra, anunció un plan estratégico para hacer frente a la carencia de profesionales de Jarrio. El Sespa quiere que este plan incluya soluciones para los recursos humanos, pero también de infraestructuras, equipamientos y nuevos programas, aunque, no ha concretado aún ninguna medida.

El anuncio de Saavedra llega poco después de que se hiciera pública la advertencia del equipo de internistas del hospital coañés, dispuestos a marcharse en bloque si no se cubren las bajas.