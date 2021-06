Las familias de los concejos del Noroccidente con alumnos que estudian Bachillerato y Formación Profesional apelaron ayer en una concentración organizada en Vegadeo al “cariño” y la “imaginación” del Principado para lograr transporte gratuito para los estudiantes, fijándose para ello en el modelo de Cantabria, donde en la zona rural los alumnos ya no pagan el transporte”.

Las asociaciones de padres y madres de los institutos de referencia de la zona (Luarca, Navia, Tapia y Vegadeo) creen que es “una injusticia” equiparar la zona rural y la urbana, porque en el último caso las distancias desde las viviendas a los centros educativos son más cortas. “Así no se trabaja por la zona rural, así se invita a los alumnos a no estudiar lo que quieren, o incluso a dejar de estudiar”, comenta una madre, Josefa Martínez.

El portavoz del movimiento, Manuel Vidal, asegura que, de media, en caso de utilizar el transporte que se destina a los alumnos de la ESO se paga por curso, plaza y alumno unos 300 euros. “No nos pueden seguir argumentando que no disponen de este servicio porque se trata de educación no obligatoria, ya que los alumnos de educación infantil sí pueden utilizar el transporte escolar sin coste”, destaca Manuel Vidal antes de asegurar que el Principado “ya no contesta” a ninguno de sus requerimientos y de invitarlo a mirar a la vecina comunidad de Cantabria. “Falta voluntad porque no somos tantos”, afirma.