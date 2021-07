Vegadeo planea la expropiación del mazo de Meredo y reabrirlo al público en 2022

El Alcalde indica que para lograr la expropiación deben elaborar primero un plan de interés municipal que justifique la importancia del enclave, polo de atracción de visitantes durante años. Están trabajando en la elaboración del citado documento, que deberá presentarse ante la Consejería de Hacienda del Principado. Con el visto bueno de este departamento, podrán iniciar la expropiación.

Álvarez explica que el reparto de la herencia dificulta la compra porque el juez dejó en manos de unos herederos los edificios y a otros les concedió el suelo en el que se asientan. “La solución no es fácil y se puede alargar en el tiempo, así que la vía más rápida y eficaz es la expropiación”, concluye. Lo han hablado con parte de los dueños y, según señala el regidor, las cuatro quintas partes están de acuerdo, pero resta la última parte, que no quiere negociar.

El Ayuntamiento de Vegadeo solo cuenta con la valoración de los propietarios, que cifran el coste de todo el conjunto en 150.000 euros

El equipo de gobierno veigueño confía en tener lista este año toda la documentación, para que en el presupuesto de 2022 ya se pueda incluir la expropiación y la mejora del espacio. Resta también hacer la valoración municipal sobre este recurso. De momento, Vegadeo solo cuenta con la tasación de los propietarios, que cifran el valor del conjunto en 150.000 euros.

El regidor veigueño se muestra optimista con el hecho de que en el verano de 2022 este espacio, que dispone de una amplia zona de merendero, pueda volver a ser de uso público. “Tenemos muchas ganas de ponerlo a andar”, señala. De momento, no recomienda su visita y recuerda que no es un espacio público: “Ahora mismo el lugar es propiedad privada, está sin atender, los puentes carecen de seguridad y no se recomienda ir”.

El convenio de cesión firmado con los dueños anteriores venció en septiembre de 2019 y desde entonces se busca una solución. El tiempo apremia, no solo para disfrutar del espacio, sino porque cada año que pasa el conjunto etnográfico, construido en 1714 y operativo hasta 1965, se deteriora más. En 2016 la reparación de los ingenios se valoró en 47.000 euros.