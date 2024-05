Oviedo luchará para derogar los precios tasados al alquiler que estudia el Principado

El Pleno de mayo dejó, este martes, una reedición de los debates presupuestarios vividos a principios de año a cuenta, esta vez, de la aprobación del crédito para financiar inversiones, y, en su mayor parte, un espacio amplio para debates dentro del ámbito social. El problema de la vivienda, uno de los asuntos sobre los que llama la atención ese documento de "Agenda Urbana" que precisamente ayer recibió el respaldo del Pleno, sirvió para que el equipo de Gobierno anunciara que rechaza los planes del Principado para poner ciertos límites al mercado del alquiler y que, por otra parte, el municipio cuenta ya con estudio que descarta problemas graves por el auge de la vivienda turística.

Las declaraciones sobre la política a la contra de los planes del gobierno regional llegaron de boca del concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, a preguntas del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien se había interesado por los planes especiales sobre viviendas en alquiler para jóvenes como tiene, citó. Cuesta concedió que "comparte" el problema del acceso a la vivienda en el sector de la juventud pero explicó que "difiere" en la fórmula con que resolverlo. "Queremos dar certidumbre, seguridad jurídica y confianza a los propietarios para que decidan poner esos pisos en alquiler". En ese sentido, frente a los planes que ya ha adelantado el Principado, Oviedo, aseguró Cuesta, "nunca va a declarar ninguna zona residencial tensionada y vamos a luchar para que ese índice de precios de alquiler que plantean pueda ser derogado".

Cuesta considera que las medidas que estudia el Principado son "sobreproteccionistas" y "ahuyentan a los propietarios para que los pisos salgan al mercado". Por otra parte, ironizó, si se suman todos los planes de vivienda de alquiler asequible anunciados en Oviedo, y que según su cuenta improvisada incluirían 700 viviendas del plan nacional de 184.000, 300 en las parcelas que el Ayuntamiento ha ofrecido al Principado y más de 1.000 en La Vega, "sería de las ciudades que contaría con mayor número de pisos en régimen de alquiler asequible".

Llamazares insistió, esta vez con las viviendas de uso turístico, y alertó de que Madrid ya les estaba poniendo coto. Cuesta también rechazó esta vez medidas similares en Oviedo. En cambio, anunció que el Ayuntamiento dispone ya de las primeras conclusiones de un estudio contratado para analizar este problema y "determina con rotundidad que a pesar de que ha habido un aumento exponencial en los pisos turísticos comercializados, registrados y los irregulares, que "concluye que en Oviedo no existe un problema de tensionamiento con las viviendas de uso turístico".

Aunque el equipo de gobierno, aclaró Cuesta, seguirá "expectante" la evolución de estas viviendas, Llamazares le afeó que considerara el debate como una expresión entre la izquierda y la derecha, cuando ayuntamientos de signo conservador ya han comenzado a regular.

Mayor consenso, pese a que también generó su pequeño debate, fue la proposición de urgencia de IU para que, al hilo de la posibilidad de ser sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, Oviedo imitara al Principado y pusiera en marcha iniciativas que aportaran más valor a la candidatura. Si el gobierno regional tiene previsto, a tal efecto, la elaboración de tres leyes (ley de salud pública, ley de salud mental y ley de salud escolar), la propuesta es que Oviedo vaya más allá del "efecto zona" y actualice su plan de salud, de 2017. La concejala delegada del área, Lourdes García, recordó que las competencias son regionales, pero enumeró una larga lista de actividades y programas puestos en marcha en materia de Salud. En todo caso, todos los grupos apoyaron la propuesta.

Otro de los grandes asuntos del Pleno de este martes fue la aprobación de la «Agenda Urbana», un documento que, como el propio concejal de Interior, Mario Arias, admitió es necesario para captar los nuevos fondos europeos ETI. El texto sintetiza y ordena todos los planes municipales y los ordena en función de los objetivos de la agenda 2030, y su aprobación contó, finalmente, solo con el respaldo de IU-Convocatoria por Asturias. Alejandro Suárez, en nombre de la coalición, confió en que el documento, «un marco indispensable» se pueda ir mejorando, como prometió el PP, por más que lamentó que recoja el teleférico al Naranco, el parking del Campillín y falten más planes sobre el Cristo. Juan Álvarez, desde el PSOE, más hiriente, argumentó que el PP cumple el trámite sin el convencimiento de recorrer el camino de construir una ciudad más sostenible: «Ustedes se preguntan, ¿de qué tenemos que disfrazarnos hoy para captar fondos? Pues lo hago y a ver qué pillo, y lo hacen tarde y mal, sin estrategia definida», criticó, para concluir que «los fondos son la consecuencia, no el fin», y que participarán en los aportes que se puedan hacer a partir de ahora.

En su oposición frontal a todo lo que sea agenda 2030, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta argumentó que «Oviedo no tiene por qué ser una víctima más de una agenda que se decide a miles de kilómetros de aquí y que merma nuestra soberanía a base del chantaje de los fondos europeos». Arias opuso a este razonamiento la recomendación al grupo municipal ultraconservador de que «no dependan tanto de lo que se decide a 444 kilómetros, en Madrid».

No prosperó la declaración de Bien de Interés Cultural para la Cultura Minera que reclamó Fernández Llaneza desde el PSOE (no vemos la «inminencia», defendió el edil popular David Álvarez) ni el apoyo que Vox pidió para la plataforma «Nuestro corazón por bandera» de apoyo a fuerzas armadas, tres de cuyos miembros estuvieron ayer presentes en el Pleno y repartieron un manifiesto para que los ediles lo firmaran.

El PSOE acusa a Canteli de forzar el conflicto con la Universidad y el regidor lo niega: "Le deseo lo mejor"

Entre las pocas intervenciones que protagonizó el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en el Pleno de este martes, sus enfrentamientos con el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, volvieron a relucir ayer cuando el PSOE le afeó sus recientes declaraciones en las que se mostró su descontento por la victoria del catedrático de Constitucional. El concejal Jorge García Monsalve le pidió que dejase de forzar el conflicto institucional y que desligase el problema del traslado de Minas con la relación entre las dos instituciones, el Ayuntamiento y la Universidad. Canteli aclaró que él no se había pronunciado durante la campaña de las elecciones al rectorado. "Me preguntaron después, y yo no sé mentir", se excusó el regidor. Fue por ese motivo, aclaró, por el que dijo que "no se alegraba de la victoria de Villaverde". "Yo no hice campaña pública por el otro candidato y no lo conozco", aclaró. "Lo que pedí es que tuviera el respeto a Oviedo que no tuvo en el anterior mandato, lo dije, lo mantengo y lo asumo", zanjó. Monsalve insistió en que el debate se tiene que circunscribir a Minas y que decir a Villaverde que la Universidad no hizo nada por Oviedo es una "intromisión institucional" que, de ser al revés, el Ayuntamiento no aceptaría. "En ningún caso dije eso, porque mi intervención fue posterior a las elecciones", insistió Canteli."Y en segundo lugar yo lo que dije es que a la Universidad de Oviedo le deseo lo mejor para este nuevo mandato".

Suscríbete para seguir leyendo