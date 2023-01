El poeta tapiego Pepe Suárez Jardón (Matafoyada, 1965) emprenderá el viaje de vuelta a Mendoza (Argentina) el próximo jueves y lleva la maleta cargada de emociones, poemas y el apoyo de todo un pueblo. La guinda del pastel fue el emotivo homenaje que organizó ayer el Ayuntamiento de Tapia y en el que participaron diferentes colectivos y entidades del concejo: “Espero no defraudar y que sepan que siempre voy a llevar en mi corazón este momento tan especial y tan mágico”.

La historia de Jardón es especial. Aunque desde niño sintió inclinación por la literatura, no se descubrió poeta hasta que se afincó en Argentina. Allí vive desde 2011 y ahora, doce años después, pudo regresar a casa gracias a la poesía. No en vano, el viaje se financió con las ventas del libro “Por el camín de Nayundes”, que se editó gracias al empeño de los tapiegos Germán Muiña y José Emilio Reiriz y al mecenazgo de Graciano García, presidente emérito de la Fundación Princesa de Asturias y responsable de la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía". A los tres les dedicó el poeta emotivas palabras. De Graciano García, que tiene fuertes vínculos con Tapia, subrayó “su generosidad y sensibilidad”, pues su mediación ha sido primordial no solo para editar su primer poemario en gallego-asturiano, sino para sacar ahora a la luz “La voz del silencio en la mirada”.

El poeta también aplaudió el respaldo recibido por los consistorios de Tapia y El Franco, por la ayuda prestada “para facilitar el camino para que la poesía llegue a todos los rincones de estos pueblos hermosos del Occidente”. La velada poética musical de ayer en Tapia se suma a la celebrada el fin de semana anterior en La Caridad, con la colaboración del consistorio franquino y de la asociación Arcángel San Miguel. Jardón también visitó estos días los colegios de la zona para presentar el cuento en gallego-asturiano “Ania y os homecos”, que ha editado este mes la Fundación Parque Histórico del Navia.

En el homenaje tapiego ejerció de maestro de ceremonias el marino jubilado José Luis Carnota quien reivindicó la importancia de valorar la cultura y la fala local. “En Tapia hay una forma de sentir y de decir las cosas especial y única que no se tiene en otros lugares. O la captas o no la captas y Pepe lo transmite, su poesía es muy nuestra y habla de una cultura que se remonta muchos siglos atrás”, señaló. Tras su presentación inicial subieron al escenario once personas en representación de diferentes entidades y colectivos del concejo de Tapia como “Os mismos de sempre”, “Sofitapia”, el grupo de teatro “Pico de Faro” o la asociación “Amigos de la historia de Tapia”. Cada uno leyó un poema de Jardón acompañado por la música de los profesores de la Escuela municipal de Música y Danza de Tapia. También participó en el acto la banda de gaitas Marino Tapiega.

La Alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, aplaudió este trabajo conjunto que hizo posible el sueño de Jardón de viajar a casa y también la organización de un homenaje coral. “Es un placer acoger en este auditorio este homenaje al poeta tapiego a quien el tiempo y un océano de distancia no le han hecho olvidar el amor por su tierra y que con su pasión por la escritura usa y defiende a nosa fala”, señaló la regidora quien describió a Jardón como “un poeta necesario, un hombre de palabra y corazón limpios, de talante abierto y generoso”.

“El sentimiento y el cariño e interés que siempre has puesto en todo lo relacionado con tu Tapia natal nos obligaba a corresponderte. Vuelas ligero de equipaje, pero queremos que regreses a Argentina cargado de felicidad y de momentos como este que te ayuden a seguir viendo el mundo con esos ojos, conservar las mismas ilusiones y las mismas ganas de vivir y escribir”, añadió Vigón. Concluyó su discurso con estas palabras de Graciano García: “Al mundo le faltan versos y fraternidad y le sobran terrorismo y dolor”.