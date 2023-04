Vegadeo conoció ayer el lado más humano de la empresa Alsa. El Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil hizo protagonista por un día al empresario y presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, quien «agradecido» por poder estar en el centro educativo confió a los alumnos cuál es el secreteo del éxito de su empresa: trabajo, humanidad, humor y complicidad con sus empleados.

Entró Cosmen en el salón de actos y un gran aplauso tomó la sala. Esta vez el invitado se sentó en la mesa principal acompañado no solo de profesores, también de alumnos. Tras una breve introducción en la que contó el origen de la centenaria empresa, atendió una a una las preguntas de los estudiantes. Dijo Cosmen que su familia le inculcó las que llamó cuatro haches: humanidad, honestidad, humildad y humor. Y que todo, combinado, tal vez está detrás del éxito de esta multinacional nacida en Luarca.

En una amena charla Cosmen se detuvo en algunas cuestiones. Por ejemplo, en cómo ve su empresa las oportunidades. Antes de implantarse en un país hacen un cuidado estudio sobre el número de vehículos por cada habitantes. Sorprendió al menudo público alguna cifra. En China, la media es de 44 y en Estados Unidos, de 965. Para poder comprar otras compañías del mismo sector, o lo que es lo mismo, crecer y mantenerse en el top ten mundial de la logística, hacen falta muchos recursos financieros y el compromiso de la plantilla.

No basta, por tanto, con un golpe de suerte y ni con disponer de economía: afrontar todo ello no sería posible sin su gran activo, «nuestros trabajadores» y la confianza que la empresa deposita en ellos. Contó Cosmen que el objetivo como empresa de transporte y logística es lograr la comodidad y servicio al cliente y que muchas veces quien mejor sabe lo que falta o se necesita" para mejorar son los conductores", los más cercanos al cliente. Además, en el camino de los negocios se deben tener claros los objetivos y no descuidar los principios. Sabe la empresa lo que busca y se guía por «la excelencia, la seguridad, poner el cliente en el centro y la sostenibilidad».

Por ejemplo, si no se garantiza la seguridad, "no hay servicio». Puede parecer cuestión baladí, pero no es mejor. Cosmen puso un ejemplo: se interrumpió la ruta más larga que hizo hasta la fecha, de Oviedo a Moscú, por las complicaciones para pasar en pasos fronterizos. Nada de arriesgar. ¿Y cómó es posible hacer lo que hace Alsa?, se preguntaron los alumnos. Cosmen tuvo clara la respuesta: "Hay que saber con qué te quieres comprometer". Una vez más, la clase estalló en aplausos. El protagonista, fiel patrocinador del Foro, firmó al término de la ponencia en el libro de los recuerdos del proyecto educativo con su mejor sonrisa, como entró en la sala.