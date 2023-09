Un concierto acústico en un cortín situado en mitad del monte y una cata de vino de Cangas en la intimidad de una antigua llariega de Trabáu (Degaña) fueron dos de las originales actividades con las que los participantes del festival cultural CachuFest’23 iniciaron ayer el día grande de un evento único organizado por Espacio Tormaleo en colaboración con La Guarida del Cunqueiru, en la citada localida degañesa.

La iniciativa propone disfrutar de conciertos, cine, un showcooking, una cata de vinos, además de disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la cultura y etnografía de la zona. Una amplía programación con la que los organizadores pretenden acercar a la zona rural oferta cultural y a su vez atraer visitantes para darlo a conocer.

Esta innovadora idea tuvo su raíz en la grabación de la película documental "Il Mulín", del director Álex Galán, cuyos protagonistas son los vecinos de Trabáu y pueblos de los alrededores que se unen para recuperar un antiguo molino de agua abandonado en Villardecendias (Ibias) y cuyo estreno se realizó ayer en el propio pueblo. Es precisamente en torno a esa presentación del largometraje que surgió la idea de crear toda un programa de actividades llegando a organizar un festival, que ha logrado atraer a la localidad a varios centenares de personas de toda Asturias e incluso de fuera de la región. Además, la presentación de la película contó con la asistencia de la viceconsejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, teniendo después una mesa redonda moderada por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Ana Paz Paredes.

"Para el estreno de la película se apuntaron 270 personas y para el resto de las actividades son unas 150, pero los números no nos importan, lo que queremos es que la gente venga y disfrute de lo que hacemos que es cultura y poner en valor lo nuestro, la identidad de nuestros territorios, su singularidad y que también sirva de reivindicación de que en zonas pequeñas e incomunicadas también se pueden hacer cosas", defiende Víctor García, de la Guarida del Cunqueiro.

Precisamente, Víctor García y su madre Rosa Rodríguez, son dos de los protagonistas de la película. "Fue muy natural, algo secundario porque nosotros lo que queríamos hacer era restaurar el molino y ponerlo de nuevo en funcionamiento", explica Víctor García, que reconoce que en ese acto también había una parte de reivindicación porque "tuvimos que cortar una carretera para meter el agua al molino, ya que en su momento se cometió la injusticia de dejarlo incomunicado y de alguna manera hacerlo fue un acto reivindicativo, de orgullo personal y vecinal, porque queremos ser soberanos en el territorio y que se nos escuche".

La recuperación del molino comenzó en 2019 coincidiendo con la celebración de las jornadas "Welcome to the Rural" y en el que participaron unas 40 personas. Este fin de semana muchos de los que se involucraron en esa primera intervención volvieron a Trabáu para ver la película y con la emoción de también poder disfrutar de ver el molino en funcionamiento. Una actividad que se desarrollará hoy a mediodía y se complementará con la actuación de "Llevolu´l Sumiciu o no" en el mismo pueblo. También habrá visitas al Pousadoiro, Villaoril y a la Guarida del Cunqueiro. Finalizando el festival con una comida popular.