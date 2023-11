"Puede jugar todo el mundo, de grandes a pequeños", sostienen el coañés José Fernández y el franquino Antonio Piedralba. Ambos comparten la afición por el "bolo rodao", la modalidad local de este popular juego. La partida consiste en el derribo de nueve bolos con una llamativa bola de madera maciza de unos tres kilos de peso con la que se hacen los lanzamientos. En la comarca se mantiene viva la tradición en los núcleos de Miudeira (El Franco) y Loza (Coaña) y los vecinos de ambos núcleos acostumbran a jugar juntos. Este domingo trasladaron la quedada a La Caridad, para dar a conocer este deporte tradicional en el marco de la segunda edición del "Xuntoiro".

"El truco para tirar bien es suerte, a veces gana el equipo que nunca tiró", bromean los aficionados. Antonio Piedralba cuenta que en su pueblo se jugó "de toda la vida" y en los setenta del siglo pasado los vecinos se animaron a hacer una bolera en condiciones. Años después fue restaurada por el Ayuntamiento y ahora tratan de implicar a la gente joven. "No se trata de recuperarlo porque no está perdido, lo que hay es que seguirlo", añade Piedralba. Su hija Carmen es la presidenta de la Asociación Cultural Bolos de Miudeira, encargada de preservar esta tradición. En suelo coañés, José Fernández preside el colectivo "Bolos Lloza". Ambos se encargaron de comenzar la tirada de ayer, celebrada en el exterior del complejo cultural As Quintas.

La tirada tradicional fue una de las actividades programadas por el «Xuntoiro», una actividad impulsada por el Principado para dar a conocer la cultura y las creaciones en torno al gallego-asturiano. El objetivo es que el foro se traslade cada año a un concejo del Eo-Navia. La primera edición fue en Vegadeo y este año tomó El Franco el testigo. La Alcaldesa franquina, Cecilia Pérez, aplaude la calidad de la programación planteada: «Larga vida al Xuntoiro porque es una oportunidad excelente para todos. Es impresionante conocer toda la producción cultural de la comarca».